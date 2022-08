Les États-Unis restituent 30 antiquités pillées au Cambodge

Les antiquités qui sont rapatriées, ont déclaré les responsables, ont toutes été trafiquées par un réseau de pillage organisé et vendues sur le marché de l’art occidental par l’intermédiaire de Douglas AJ Latchford, un marchand d’art britannique et collectionneur d’antiquités cambodgiennes. Il est décédé en 2020, moins d’un an après avoir été accusé de contrebande de reliques pillées et de dissimulation de leurs histoires entachées en falsifiant des documents pour aider à les vendre.

“C’est comme un retour des âmes de notre culture à nos peuples”, a déclaré Keo Chhea, ambassadeur du Cambodge aux États-Unis, lors de la conférence de presse de lundi.