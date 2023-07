Les États-Unis restituent 105 antiquités de valeur à l’Inde après la visite d’État du Premier ministre Modi

Quelques jours après la visite d’État du Premier ministre Narendra Modi aux États-Unis, un total de 105 antiquités, couvrant une période allant du IIe-IIIe siècle de notre ère au XVIIIe-XIXe siècle de notre ère, sont rapatriées en Inde par les autorités américaines.

Certaines des précieuses antiquités indiennes ont été remises par les États-Unis lors d’une cérémonie spéciale de rapatriement qui s’est tenue au consulat général de l’Inde à New York en présence de l’ambassadeur de l’Inde aux États-Unis, Taranjit Singh Sandhu, du consul général Randhir Jaiswal et de responsables du district de Manhattan. Bureau du procureur.

S’adressant à la cérémonie, M. Sandhu a déclaré que les 100 antiquités rapatriées en Inde ne sont « pas seulement de l’art, mais font partie de notre patrimoine, de notre culture et de notre religion ».

M. Sandhu a déclaré que lorsque cet héritage perdu revient chez lui, il est reçu avec beaucoup d’émotion. Les antiquités seront bientôt transportées en Inde.

Les 105 artefacts représentent une large répartition géographique en termes d’origine en Inde – avec 47 de l’est de l’Inde, 27 du sud de l’Inde, 22 du centre de l’Inde, 6 du nord de l’Inde et 3 de l’ouest de l’Inde, selon un communiqué officiel.

« Couvrant une période allant du 2ème au 3ème siècle de notre ère au 18ème au 19ème siècle de notre ère, les artefacts sont en terre cuite, pierre, métal et bois. Environ 50 artefacts se rapportent à des sujets religieux [Hinduism, Jainism and Islam] et les autres ont une importance culturelle », a-t-il déclaré.

Lors de la visite d’État du Premier ministre Modi aux États-Unis le mois dernier, le dirigeant indien a remercié le président Joe Biden d’avoir aidé au retour de ces biens culturels.

Sandhu a exprimé sa gratitude au bureau du procureur du district de Manhattan, aux responsables de la sécurité intérieure et à d’autres agences pour leur engagement et leurs efforts pour aider à ramener de nombreux objets malades en Inde.

« Pour empêcher le commerce illégal de biens culturels, l’Inde et les États-Unis ont convenu de travailler à un accord sur les biens culturels. Cela renforcera encore la collaboration entre nos agences et il sera plus difficile pour les contrebandiers d’échapper aux lois. » Sandhu a ajouté que le retour du patrimoine culturel est une expression claire de la bonne volonté de nos amis et partenaires aux États-Unis.

Jordan Stockdale, le chef de cabinet du bureau du procureur du district de Manhattan, a déclaré que pendant plus d’une décennie, l’agence et la sécurité intérieure ont enquêté sur le trafiquant Subhash Kapoor et ses complices pour avoir pillé et vendu illégalement des artefacts du monde entier.

Stockdale a déclaré l’année dernière que les États-Unis avaient rapatrié plus de 300 antiquités en Inde. « Pourtant, nous avons encore plus de 1400 objets récupérés que nous n’avons pas encore officiellement rapatriés. »

« Nous apprécions profondément les aimables paroles du Premier ministre Modi l’autre semaine à la Maison Blanche et elles reflètent l’étroite collaboration qui a conduit à la récupération réussie de milliers d’antiquités indiennes. Nous ne permettrons pas à des trafiquants égoïstes comme Kapoor de voler des pays de leur précieux héritage culturel », a déclaré Stockdale.

L’Inde a déployé des efforts concertés pour ramener de l’étranger les antiquités indiennes volées, symboles vivants du riche patrimoine et de la culture indienne.

Ces dernières années, il y a eu une coopération étroite sur la restitution des antiquités entre l’Inde et les États-Unis, selon le communiqué.

Lors de la visite du Premier ministre Modi aux États-Unis en 2016, 16 antiquités ont été remises par la partie américaine. De même, en 2021, le gouvernement américain a remis 157 artefacts qui sont retournés en Inde à la suite de la visite du Premier ministre aux États-Unis en septembre 2021.

Avec ces 105 antiquités, la partie américaine a remis un total de 278 objets culturels à l’Inde depuis 2016, a-t-il ajouté.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)