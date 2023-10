Les États-Unis resteront « pour toujours » aux côtés d’Israël – Biden – RT World News

Le président américain a promis un soutien indéfectible à son allié à la suite de l’attaque contre l’hôpital de Gaza, que beaucoup attribuent à l’État juif

Le président Joe Biden a promis le soutien continu des États-Unis à Israël, lors de sa visite dans ce pays à la suite de l’attaque meurtrière de l’hôpital de Gaza que de nombreux pays musulmans imputent à Jérusalem-Ouest. Washington se tiendra toujours aux côtés d’Israël, a déclaré Biden, tout en rejetant les allégations concernant la responsabilité de son allié dans la frappe qui a tué des centaines de personnes, selon un décompte du ministère de la Santé de Gaza.

« Je viens en Israël avec un seul message : vous n’êtes pas seul. » a-t-il déclaré après une rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. « Tant que les États-Unis resteront debout, et nous le resterons pour toujours, nous ne vous laisserons jamais seuls. » » a ajouté le président américain.

Biden a également qualifié l’attaque du 7 octobre contre Israël lancée par le groupe militant Hamas basé à Gaza de la plus meurtrière pour le peuple juif depuis l’Holocauste, ajoutant que Washington ne resterait pas inactif face à une menace similaire à l’avenir.

« Cela a fait remonter à la surface des souvenirs douloureux et des cicatrices laissées par des millénaires d’antisémitisme et de génocide du peuple juif. » a déclaré le président américain, ajoutant que sa nation « Je ne resterai pas les bras croisés et ne ferai plus rien. Ni aujourd’hui, ni demain, ni jamais.















Plus tôt, Biden a également nié qu’Israël soit responsable de la frappe de mardi contre un hôpital à Gaza qui a tué environ 500 personnes. Le dirigeant américain a plutôt imputé la responsabilité aux groupes militants palestiniens. Interrogé par les journalistes sur ce qui le rendait si sûr de cela, Biden a répondu : « les données que mon ministère de la Défense m’a montrées. » Il n’a fourni aucun autre détail sur les preuves alléguées.

La grève a provoqué un tollé dans le monde entier. De nombreux pays musulmans, dont l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte et la Jordanie, ont imputé le bombardement de l’établissement de santé à l’armée israélienne. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé l’humanité à « agir pour mettre fin à la brutalité sans précédent d’Israël à Gaza » à la suite de l’attaque de l’hôpital, il a déclaré « dépourvu de valeurs humaines fondamentales ».

La Russie et les Émirats arabes unis ont appelé à une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU sur le conflit israélo-palestinien en raison de l’attaque.

L’armée israélienne a fermement nié toute responsabilité dans cet incident. Cette frappe fait suite à la chute d’une roquette lancée par un groupe militant du Jihad islamique palestinien sur l’installation, ont indiqué les Forces de défense israéliennes (FDI), citant des données des services de renseignement.

Mardi, Bloomberg a rapporté que Biden aurait prévu de proposer un projet de loi d’aide de 100 milliards de dollars qui comprendrait un financement pour Israël, l’Ukraine, Taiwan et la frontière sud des États-Unis avec le Mexique. Jérusalem-Ouest avait précédemment demandé 10 milliards de dollars d’aide « d’urgence » aux États-Unis, selon le New York Times.