Les États-Unis resteront membre de l’Organisation mondiale de la santé sous la direction du président Joe Biden, a déclaré jeudi le Dr Anthony Fauci, et ont l’intention de rejoindre une alliance mondiale qui vise à fournir des vaccins contre le coronavirus aux pays à faible revenu.

S’exprimant depuis Washington par vidéoconférence un jour après que Biden a prêté serment, le conseiller médical en chef des États-Unis, Fauci, a déclaré au conseil exécutif de l’OMS: « Le président Biden publiera une directive plus tard dans la journée qui inclura l’intention des États-Unis de rejoindre COVAX et de soutenir l’ACT. -Accélérateur pour faire progresser les efforts multilatéraux pour le vaccin Covid-19, la distribution thérapeutique et diagnostique, l’accès équitable et la recherche et le développement. «

Les États-Unis resteront également membre de l’OMS, l’agence des Nations Unies pour la santé, et «rempliront leurs obligations financières», a déclaré Fauci. Il a ajouté que l’administration de Biden prévoyait de travailler avec les 193 autres États membres pour aider à réformer le groupe.

« C’est une bonne journée pour l’OMS et une bonne journée pour la santé mondiale », a déclaré le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« Nous sommes tous heureux que les États-Unis d’Amérique restent avec la famille », a déclaré Tedros via Twitter.

Les délégués de l’OMS ont « chaleureusement accueilli » la décision, beaucoup soulignant leur appréciation du fait que la nouvelle administration chercherait maintenant à se réengager avec le groupe humanitaire international au milieu de la pandémie de coronavirus en cours.

Fauci, le plus grand expert américain en maladies infectieuses, a accepté l’offre de Biden de rejoindre son administration et de devenir conseiller médical en chef le mois dernier. Il dirigera une délégation américaine aux réunions annuelles de l’OMS tout au long de la semaine.