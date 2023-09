Les États-Unis restent indécis sur les missiles à longue portée pour l’Ukraine – médias

Plusieurs médias ont précédemment rapporté que Washington se rapprochait de l’approbation des livraisons d’ATACMS.

La Maison Blanche n’envisage pas d’annoncer de décision sur les livraisons de missiles à longue portée à l’Ukraine lors de la prochaine visite du président Vladimir Zelensky à Washington, a rapporté samedi le site d’information Axios, citant des sources.

Selon une source ukrainienne, Kiev espérait que le président américain Joe Biden donnerait son feu vert aux expéditions de systèmes de missiles tactiques de l’armée (ATACMS) après sa rencontre avec Zelensky jeudi.

Cependant, un responsable américain anonyme a déclaré à Axios que même si la question avait été soulevée lors du voyage du secrétaire d’État américain Antony Blinken à Kiev la semaine dernière, « Il y a encore un débat au sein de l’administration Biden sur la fourniture d’ATACMS. »

L’article d’Axios fait suite à des rapports de médias occidentaux, notamment CNN, le Financial Times et ABC News, affirmant que l’administration américaine se rapprochait d’une décision sur la question. Un rapport de Politico publié plus tôt ce mois-ci indiquait que même si les responsables ukrainiens s’attendaient à ce que cette décision soit approuvée au moment de la visite de Zelensky à Washington, les responsables américains considéraient le calendrier comme « trop ​​serré. »

L’Ukraine réclame depuis longtemps des ATACMS, qui ont une portée allant jusqu’à 300 km, mais Washington s’est montré jusqu’à présent réticent à y répondre, invoquant les craintes qu’ils pourraient être utilisés pour des frappes en profondeur à l’intérieur de la Russie, déclenchant une escalade du conflit.

Cependant, l’Ukraine a déjà reçu des missiles à longue portée Storm Shadow et Scalp du Royaume-Uni et de la France, respectivement, qui ont frappé des cibles, notamment des infrastructures civiles dans le Donbass et la péninsule de Crimée.

Vendredi, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a confirmé que Washington allait probablement approuver un nouveau programme d’assistance militaire à Kiev. « à un moment donné la semaine prochaine. » Il s’est dit certain que le Congrès américain accepterait de continuer à soutenir l’Ukraine malgré le scepticisme croissant des législateurs républicains.

La Russie a mis en garde à plusieurs reprises l’Occident contre l’envoi d’armes en Ukraine, arguant que cela ne ferait que prolonger le conflit, sans en modifier l’issue. Le président russe Vladimir Poutine a également noté que plus les systèmes occidentaux à longue portée arriveront en Ukraine, plus Moscou ira loin. « Nous devons repousser la menace loin de nos frontières. »