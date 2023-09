Les États-Unis résistent aux appels de l’Ukraine à renforcer les restrictions pétrolières sur la Russie – WaPo — RT World News

La Maison Blanche a rejeté les demandes répétées de Kiev visant à resserrer le plafond des prix du pétrole russe, craignant que de nouvelles mesures drastiques pourraient nuire à l’économie mondiale, a rapporté mercredi le Washington Post, citant des sources.

Selon des personnes proches du dossier interrogées par le Post, l’Ukraine souhaite que l’administration Biden exerce davantage de pression sur l’économie de Moscou en réduisant le plafond des prix du pétrole de 60 à 30 dollars.

Cependant, les responsables américains auraient jusqu’à présent refusé de jouer le jeu, craignant que le renforcement des sanctions ne perturbe les marchés mondiaux, au moment même où l’Amérique s’apprête à se diriger vers l’élection présidentielle de 2024. Les sources du média affirment également qu’une telle décision nécessiterait l’approbation de l’UE, au risque de saper le soutien militaire global à l’Ukraine.

Pendant ce temps, Oleg Ustenko, conseiller économique du président ukrainien Vladimir Zelensky, a appelé l’Occident à prendre des mesures collectives pour renforcer les restrictions économiques. « Nous avons besoin d’une pression significative à la baisse sur le plafond des prix, sinon les Russes disposeront de suffisamment de liquidités pour continuer cette guerre. » il a dit au journal.















Le plafonnement des prix du pétrole russe – qui interdit également aux entreprises occidentales de fournir des services de transport maritime, d’assurance et d’autres services liés à l’exportation maritime de ce type de produit à moins qu’il ne soit vendu au niveau ou en dessous du seuil fixé – a été imposé par l’UE, le G7, et un certain nombre de leurs partenaires mondiaux en décembre dernier. Les sanctions visaient à saper la capacité de la Russie à financer son armée dans le conflit en cours en Ukraine.

Moscou a réagi aux restrictions en interdisant la vente de pétrole et de produits raffinés à toute personne favorable au plafonnement des prix, tout en redirigeant ses exportations vers des pays qu’elle considère comme amis, notamment la Chine et l’Inde.

Bien que les restrictions aient été mises en place à la fin de l’année dernière, ce n’est qu’à la mi-juillet que les prix du pétrole ont dépassé pour la première fois le plafond de 60 dollars. À peu près au même moment, Reuters a rapporté que les États-Unis prévoyaient d’utiliser « doux » tactiques pour convaincre les entreprises occidentales de se conformer aux restrictions plutôt que de s’appuyer sur une approche autoritaire. Cependant, la semaine dernière, Bloomberg a rapporté que les entreprises occidentales ignoraient largement le plafonnement des prix du pétrole alors qu’elles continuaient à faciliter les exportations de brut russe.