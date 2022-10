Les États-Unis réprimandent avec colère la réduction massive de la production de l’OPEP+

Les contrats à terme internationaux sur le Brent de référence se négociaient à 93,53 $ le baril lors des transactions de jeudi matin à Londres, en hausse d’environ 0,2 %. Les contrats à terme US West Texas Intermediate, quant à eux, s’élevaient à 87,83 $, soit près de 0,1% de plus.

Les alliés de l’OPEP et non-OPEP, un groupe souvent appelé OPEP+, ont convenu mercredi de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour à partir de novembre. Cette décision vise à stimuler une reprise des prix du pétrole, qui étaient tombés à environ 80 dollars le baril contre plus de 120 dollars début juin.

Les analystes de l’énergie estiment que les profondes réductions de production pourraient encore se retourner contre le pivot de l’OPEP et l’allié des États-Unis, l’Arabie saoudite, d’autant plus que Biden a laissé entendre que le Congrès chercherait bientôt à freiner l’influence du groupe dominé par le Moyen-Orient sur les prix de l’énergie.

Le projet de loi No Oil Producing and Exporting Cartels, ou NOPEC, est conçu pour protéger les consommateurs et les entreprises américains contre les pics de pétrole artificiels.

Les analystes de l’énergie ont déclaré que l’impact réel des réductions d’approvisionnement du groupe pour novembre serait probablement limité, les réductions unilatérales de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de l’Irak et du Koweït étant susceptibles de faire le travail principal.

De plus, les analystes ont déclaré qu’il est actuellement difficile pour l’OPEP + de se forger une opinion plus d’un mois ou deux dans l’avenir, car le marché de l’énergie est confronté à l’incertitude de nouvelles sanctions européennes contre le producteur non membre de l’OPEP, la Russie – y compris sur l’assurance maritime, le plafonnement des prix et réduction des importations de pétrole.