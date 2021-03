Les États-Unis ont annoncé vendredi une reprise de l’aide au nord du Yémen, tenu par les rebelles, pour lutter contre une famine imminente alors que la guerre qui dure depuis près de six ans dans le pays se poursuit. Les responsables de l’ONU ont averti qu’un blocus des livraisons de carburant à un port principal aggraverait la pire crise humanitaire au monde.

L’inquiétude concernant l’aide est venue alors que l’envoyé du président Joe Biden au Yémen a exprimé sa frustration face aux rebelles houthis du pays, affirmant qu’ils se concentraient sur la lutte pour capturer plus de territoire alors qu’une poussée diplomatique internationale et régionale était en cours pour mettre fin au conflit.

« Tragiquement, et quelque peu déroutant pour moi, il semble que les Houthis donnent la priorité à une campagne militaire » pour s’emparer de la province centrale de Marib, a déclaré l’envoyé Tim Lenderking. Il a pris la parole lors d’un événement en ligne parrainé par le groupe de réflexion du Conseil de l’Atlantique, après son voyage de plus de deux semaines dans la région pour faire pression pour un cessez-le-feu et finalement un accord de paix.

Les développements approfondissent les défis pour l’administration Biden alors qu’elle s’efforce de mettre fin à la guerre au Yémen par la diplomatie, annulant le soutien des précédentes administrations américaines à une offensive militaire non concluante dirigée par l’Arabie saoudite qui tentait de faire reculer les Houthis alliés à l’Iran. rebelles. Les rebelles n’ont montré aucun signe de céder malgré les ouvertures diplomatiques de Biden, ajoutant aux tensions entre les États-Unis et son partenaire stratégique l’Arabie saoudite.

Lenderking a déclaré que les Houthis avaient une proposition de cessez-le-feu devant eux pendant un «certain nombre de jours» et les a exhortés à répondre positivement.

Il n’a donné aucun détail, y compris si la proposition était nouvelle ou une version mise à jour d’un plan de cessez-le-feu à l’échelle nationale que l’envoyé spécial de l’ONU Martin Griffiths a annoncé l’année dernière.

Les combats et les déplacements massifs de personnes, les pénuries de carburant paralysantes et la hausse des prix des denrées alimentaires ont déjà 50 000 Yéménites confrontés à la famine et 5 millions de plus à deux pas de celle-ci, selon les Nations Unies. Il prévoit que 400 000 enfants yéménites de moins de 5 ans risquent de mourir cette année de malnutrition.

La guerre a commencé lorsque les rebelles houthis se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord en 2014. L’Arabie saoudite a mené une campagne aérienne infructueuse depuis 2015 pour tenter de déloger les rebelles, tandis que l’Iran rival a consolidé son soutien aux Houthis.

Biden a inversé la politique de l’administration Obama et Trump dans le conflit en attirant le soutien des États-Unis à l’offensive menée par l’Arabie saoudite. L’administration de Biden, vieille de six semaines, relance les efforts diplomatiques américains pour mettre fin au conflit.

L’annonce de vendredi sur le renouvellement du soutien humanitaire américain au nord intervient environ un an après que l’administration Trump a arrêté une partie de l’aide au motif que les Houthis détournaient l’aide étrangère pour eux-mêmes.

L’administration Biden à partir de vendredi «reprendra prudemment» son soutien aux groupes humanitaires travaillant dans le nord du Yémen, a déclaré Sarah Charles, haut fonctionnaire de l’aide humanitaire à l’Agence américaine pour le développement international.

La reprise du soutien humanitaire américain s’accompagnerait de nouvelles mesures et d’un suivi pour essayer de s’assurer que les Houthis n’interfèrent pas avec l’aide, a déclaré Charles, s’exprimant lors du même forum virtuel que Lenderking. Les États-Unis pourraient à nouveau suspendre le soutien de certains programmes si cela est justifié, a-t-elle déclaré.

Le mois dernier, l’administration Biden a également levé la désignation par l’administration Trump des Houthis en tant qu’organisation terroriste, affirmant que les interdictions qui accompagnaient la désignation interféraient avec la fourniture d’une aide critique aux civils dans les zones rebelles.

Les critiques ont déclaré que cette décision avait envoyé le mauvais signal, en particulier à un moment où les Houthis ont intensifié les attaques transfrontalières de drones et de missiles contre l’Arabie saoudite et se battent pour prendre le contrôle de la province de Marib, riche en pétrole, auprès du gouvernement internationalement reconnu du Yémen. Les avions de combat saoudiens ont contrecarré l’avancée des Houthis à Marib, qui abrite environ un million de Yéménites qui ont fui les offensives des Houthis ailleurs dans le pays.

Le directeur exécutif de Lenderking et du Programme alimentaire mondial de l’ONU, David Beasley, s’est entretenu séparément avec les journalistes de ses propres entretiens avec les Houthis, des responsables américains et d’autres acteurs du conflit ont également souligné des interruptions dans les livraisons de carburant au Yémen. Ils ont averti que la perturbation prive les convois d’aide, les maisons, les hôpitaux et les entreprises du carburant nécessaire.

Beasley a décrit plus tôt une visite cette semaine dans un service de malnutrition infantile dans un hôpital de Sanaa, où il a vu des enfants dépérir. Beaucoup, a-t-il dit, étaient au bord de la mort de causes entièrement évitables et traitables, et ce sont eux qui ont la chance de recevoir des soins médicaux.

Les Houthis ont demandé aux Saoudiens de lever le blocus portuaire des zones rebelles et de cesser leur campagne militaire dans le pays.

Vendredi, au siège de l’ONU à New York, le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré aux journalistes qu’aucune importation commerciale de carburant n’avait transité par le principal port de Hodeida, tenu par les rebelles, le mois dernier, pour la première fois depuis le début de l’offensive saoudienne.

La pénurie de carburant faisait grimper les prix des denrées alimentaires et d’autres biens essentiels, a déclaré Dujarric. Beasley, le chef du Programme alimentaire mondial, a déclaré que les pénuries de carburant menaçaient de saper ce qui reste du secteur privé du Yémen et d’augmenter le nombre de Yéménites ayant besoin d’aide.

«J’ai exprimé non seulement aux États-Unis mais à d’autres acteurs majeurs du monde entier que ce blocus du carburant allait créer des ravages et que nous devons y remédier immédiatement», a déclaré Beasley.

