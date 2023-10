Les États-Unis reprennent leur aide alimentaire à l’Éthiopie après un moratoire de plusieurs mois

L’Agence des États-Unis pour le développement international a annoncé jeudi qu’elle reprenait les livraisons de nourriture à des centaines de milliers de réfugiés en Éthiopie, quatre mois après l’arrêt de l’assistance en raison d’un vaste stratagème de vol de fournitures.

La décision a été prise après que le gouvernement éthiopien a accepté de se retirer de l’expédition, du stockage et de la distribution de vivres pour les réfugiés, a déclaré un porte-parole de l’USAID. L’aide alimentaire sera rétablie pour environ un million de réfugiés du Soudan, du Soudan du Sud, de Somalie, d’Érythrée et d’ailleurs.

Cependant, l’aide alimentaire n’a pas repris pour les 20,1 millions d’Éthiopiens qui en dépendent alors que le pays est aux prises avec un conflit interne et la sécheresse.

DES CENTAINES SONT MORTS DE FAIM EN ETHIOPIE APRÈS LA SUSPENSION DE L’AIDE ALIMENTAIRE DES ÉTATS-UNIS, SELON DES RESPONSABLES LOCAUX

L’agence a également déclaré qu’elle avait mis en œuvre des mesures, notamment des tests biométriques et un suivi GPS dans l’ensemble de ses opérations dans le monde entier, pour aider à réduire les risques de détournement et à « garantir que l’aide alimentaire parvienne à ceux qui en ont le plus besoin ».

« Nous continuons à travailler avec le gouvernement éthiopien sur des réformes supplémentaires qui contribueront à garantir que l’aide soit fournie sur la base d’une évaluation de la vulnérabilité et des besoins, conformément aux meilleures pratiques internationales », a déclaré le porte-parole de l’USAID.

Les États-Unis suspendent leur aide alimentaire à l’Éthiopie après qu’une enquête ait révélé un vol de fournitures « généralisé »

L’USAID et le Programme alimentaire mondial des Nations Unies ont suspendu en juin toute aide alimentaire à l’Éthiopie après qu’une enquête interne a révélé que des dons alimentaires destinés à des millions de personnes affamées dans ce pays avaient été détournés à une échelle « généralisée ». Les deux agences avaient déjà suspendu leur aide alimentaire à la province du Tigré déchirée par la guerre en mars.

À l’époque, des responsables de l’USAID avaient déclaré à l’Associated Press que ce projet de détournement pourrait constituer le plus grand vol de nourriture humanitaire jamais réalisé. Depuis, des milliers de décès liés à la pause alimentaire ont été recensés au Tigré.

Le PAM a repris les distributions à petite échelle dans certaines régions du Tigré le 31 juillet alors qu’il testait « des contrôles et des mesures renforcés ». Le mois dernier, le chef de la région du Tigré a déclaré que 480 personnes y avaient été arrêtées pour vol.