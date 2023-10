Les États-Unis reprennent les vols d’expulsion directs pour les migrants vénézuéliens

WASHINGTON — Les États-Unis reprennent les vols de rapatriement directs pour les Vénézuéliens qui traversent illégalement la frontière et « n’établissent pas de base légale pour rester » dans le pays, a annoncé jeudi l’administration Biden.

Le gouvernement vénézuélien a accepté de reprendre les migrants expulsés, a déclaré un haut responsable de l’administration.

« Cela reflète également une approche de longue date de l’administration Biden-Harris qui équilibre l’expansion historique de voies sûres, ordonnées et légales avec de lourdes conséquences pour ceux qui cherchent à traverser notre frontière de manière irrégulière », a déclaré le responsable lors d’un appel avec des journalistes.

Les États-Unis ont déjà identifié des personnes détenues par le gouvernement fédéral qui sont arrivées après juillet et « seront rapidement expulsées dans les prochains jours », a déclaré un autre haut responsable de l’administration.

Le mois dernier, l’administration Biden a obligé tous les Vénézuéliens qui vivent aux États-Unis depuis avant le mois d’août, ils pouvaient bénéficier de ce que l’on appelle un statut de protection temporaire, leur permettant de rester dans le pays sans crainte d’expulsion et leur donnant le droit d’obtenir une autorisation de travail.

Un haut responsable de l’administration a rejeté jeudi l’idée selon laquelle la reprise des vols d’expulsion directs contredirait la récente décision d’accorder le statut TPS à certains migrants vénézuéliens.

« En vertu de notre politique et de notre pratique historique, nous continuons à expulser des individus vers des pays qui ont des désignations TPS après la date de désignation TPS », a déclaré le responsable. « Il ne s’agit donc pas de quelque chose de nouveau ou de différent de la pratique de longue date de cette administration, mais bien de celle de toutes les administrations précédentes. »

Le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en annonçant le mois dernier le statut TPS pour les Vénézuéliens, a également déclaré : « il est essentiel que les Vénézuéliens comprennent que ceux qui sont arrivés ici après le 31 juillet 2023 ne sont pas éligibles à une telle protection et seront expulsés lorsqu’ils arriveront ». n’ont pas de base légale pour rester. »

Lors d’une conférence de presse au Mexique, Mayorkas a déclaré jeudi : « Nous avons déterminé qu’il est possible de renvoyer en toute sécurité les ressortissants vénézuéliens arrivés aux États-Unis après le 31 juillet et qui n’ont pas de base légale pour rester ici ».

Les États-Unis expulsent des ressortissants vénézuéliens vers le Venezuela par le biais de vols commerciaux depuis « plusieurs années », a déclaré jeudi un haut responsable de l’administration.

Le ministère de la Sécurité intérieure a déclaré dans un communiqué que cette annonce intervient après « des discussions de haut niveau hier à Mexico entre les États-Unis, le Mexique, la Colombie et le Panama », au cours desquelles Mayorkas, le secrétaire d’État Antony Blinken et d’autres dirigeants « ont discuté des efforts coordonnés pour lutter contre la migration irrégulière dans l’hémisphère occidental.

Les douanes et la protection des frontières des États-Unis ont déclaré mercredi avoir rencontré en une journée 6 500 migrants en provenance du Venezuela, la nationalité la plus courante des migrants tentant de traverser la frontière.

À titre de comparaison, le nombre de frontaliers rencontrés par le CBP mercredi était de près de 10 000 – dont plus de 8 200 illégalement – ​​selon les données de l’agence.

S’adressant aux journalistes jeudi, un haut responsable de l’administration a déclaré que la nouvelle politique d’expulsion « montre à quel point nous sommes déterminés à imposer des conséquences à ceux qui traversent illégalement la frontière, et c’est une conséquence directe du fait que ces individus n’ont pas utilisé les voies légales que nous ont créé et élargi, ce qui inclut le processus de libération conditionnelle humanitaire pour les ressortissants vénézuéliens et les membres de leur famille.

Des démocrates de premier plan ont de plus en plus appelé le président Joe Biden à prendre davantage de mesures à la frontière, notamment le gouverneur de l’Illinois, JB Pritzker, et le maire de New York, Eric Adams.

« En tant qu’un seul État de notre union, nous ne pouvons pas diriger les efforts de coordination à la frontière », a déclaré Pritzker lundi dans une lettre adressée à Biden. « Il est temps que le gouvernement fédéral joue un rôle beaucoup plus actif dans la gestion du transport et de la destination du transport des demandeurs d’asile. »

L’administration Biden a annoncé cette semaine qu’elle avait renoncé à plus de deux douzaines de lois fédérales pour autoriser davantage la construction de murs frontaliers au Texas. Contacté pour commentaires, un porte-parole de la Maison Blanche s’en est remis au CBP mais a également souligné l’accord de juin. annonce d’aller de l’avant avec « la planification et l’exécution » d’environ 20 milles de « système de barrières frontalières ».

Mayorkas a déclaré dans un communiqué qu’il n’y avait « aucune nouvelle politique de l’administration en ce qui concerne les murs frontaliers » et a soutenu que « les termes utilisés dans l’avis du Federal Register sont sortis de leur contexte et ne signifient aucun changement de politique, quel qu’il soit ».

Mayorkas a déclaré que le projet de construction avait été approprié sous l’administration Trump et que l’administration Biden était légalement tenue d’utiliser les fonds pour cette raison.

« Nous avons demandé à plusieurs reprises au Congrès d’annuler cet argent, mais il ne l’a pas fait et nous sommes obligés de respecter la loi », a-t-il déclaré.