Les États-Unis reprennent les feux dirigés dans les forêts nationales après examen

SANTA FE, NM (AP) – Le US Forest Service reprend sa pratique consistant à allumer intentionnellement des feux pour éliminer les broussailles et les petits arbres des zones boisées du pays après une interruption de trois mois pour examiner les risques d’incendies de forêt dans des conditions climatiques de plus en plus sévères, le l’agence a annoncé jeudi.

Le programme de feux dirigés a été suspendu fin mai au milieu d’un incendie de forêt dévastateur déclenché par le gouvernement fédéral près de Las Vegas, au Nouveau-Mexique, qui a brûlé sur plus de 500 milles carrés (700 kilomètres carrés) à travers des communautés éloignées du sud. des Montagnes Rocheuses.

Le chef du Service forestier, Randy Moore, a déclaré que les brûlages dirigés nécessiteront de nouvelles garanties telles que l’autorisation le jour même pour suivre l’évolution des conditions météorologiques et du sol.

Il a déclaré que le Service forestier adoptera des tactiques obligatoires, issues d’un examen approfondi et d’un processus de consultation publique, qui comprennent une analyse scientifique plus solide des plans de brûlage et une évaluation finale sur place du potentiel d’erreur humaine liée à la fatigue ou à l’inexpérience. .

L’autorisation d’allumer des feux et d’autres communications sera normalisée pour éviter les faux pas, dans le cadre d’efforts pour apprendre de la petite part de feux dirigés qui échappent au contrôle.

“C’est notre diligence raisonnable et je ne peux pas exagérer cela”, a déclaré Moore à propos des nouvelles sauvegardes et tactiques. “Chaque fois qu’un de ces incendies se produit, comme celui du Nouveau-Mexique, vous savez, nous perdons confiance et crédibilité dans les communautés que nous servons et nous devons donc faire les choses correctement.”

Moore a déclaré que l’agence ne reculerait pas devant les brûlures intentionnelles qu’il considère comme un outil crucial pour réduire l’accumulation de matériaux combustibles sur les sols forestiers et les prairies.

“Notre climat change et nous avons la science pour le prouver”, a déclaré Moore. « Nous devons multiplier par quatre la quantité de travail que nous effectuons. Nous estimons que si nous voulons faire une différence dans ce paysage, entre l’éclaircie forestière et le brûlage dirigé, nous devons vraiment l’accélérer. Et nous devons le faire d’une manière sûre, d’une manière qui inspire vraiment la confiance du public. »

D’ici la fin de l’année, l’agence souhaite également étendre la formation non seulement au personnel du Service forestier, mais également aux membres de la communauté locale qui pourraient être certifiés pour participer directement aux incendies de forêt contrôlés.

Pour inculquer une plus grande responsabilité, Moore a déclaré qu’il désignera bientôt un membre spécifique du Service forestier au niveau national pour superviser la mise en œuvre des nouvelles exigences et tactiques de brûlage dirigé.

De nombreux experts forestiers à l’extérieur du gouvernement fédéral affirment que les brûlages dirigés doivent être accompagnés d’une meilleure surveillance et de nouveaux outils scientifiques pour modéliser le comportement du feu.

Owen Burney, directeur du Centre de recherche forestière John T. Harrington à l’Université d’État du Nouveau-Mexique, a déclaré que le Service forestier pourrait inspirer une plus grande confiance dans les brûlages dirigés avec une surveillance indépendante de l’extérieur de l’agence – pas seulement des administrateurs du Service forestier.

“Je ne pense pas que le Service forestier devrait être intéressé”, a déclaré Harrington. “Ce dont ils ont besoin, ce sont des conseillers externes.”

Les changements prévus au programme de brûlage dirigé seront également axés sur le développement économique et l’éventuelle introduction de nouveaux produits de construction composites fabriqués à partir d’arbres de petit diamètre et de particules de bois, des produits qui pourraient inciter à une meilleure gestion des forêts et créer des emplois locaux.

Morgan Lee, l’Associated Press