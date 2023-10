Les États-Unis reprendront leurs vols d’expulsion vers le Venezuela

Le retour des vols marque un tournant important dans la politique d’immigration américaine. Pendant des années, les États-Unis n’ont pas effectué régulièrement de vols de rapatriement vers le Venezuela, en raison des relations tendues entre Washington et Caracas et des inquiétudes concernant les violations des droits humains commises par le gouvernement du président Nicolas Maduro.

Cela survient alors que l’administration Biden fait face à une pression politique accrue pour endiguer l’afflux de migrants à la frontière américaine avec le Mexique. Depuis la pandémie de Covid-19, les États-Unis ont du mal à endiguer le flux de migrants fuyant la violence des gangs, l’instabilité politique et le malaise économique en Amérique latine et dans d’autres régions du monde. Des milliers de migrants, notamment venus du Venezuela, sont appréhendés chaque jour par les agents des patrouilles frontalières.

Le flot de migrants est devenu un problème politique pour les démocrates et le président Joe Biden, alors que les grandes villes américaines ont du mal à accueillir les nouveaux arrivants et à leur fournir les services sociaux dont ils ont besoin. Cela a amené certains démocrates éminents des États fortement touchés à critiquer publiquement la réponse de l’administration Biden.

En septembre, le maire démocrate de New York, Eric Adams, a averti que la migration « détruirait » sa ville. Adams est en voyage au Mexique, en Colombie et en Équateur cette semaine et devrait lancer un avertissement sévère aux migrants potentiels qui envisagent de venir aux États-Unis.

Lundi, le gouverneur démocrate de l’Illinois, JB Pritzker, a écrit à Biden pour l’avertir que l’ampleur même de l’afflux « dépasse notre capacité à fournir une aide à la population réfugiée » et a déclaré que l’absence de leadership fédéral créait « une situation intenable ». pour l’Illinois.

« Ce type est candidat à la présidence. Il ferait mieux de commencer à y prêter attention », a déclaré mercredi le président de la Massachusetts House, Ron Mariano. « Nous devons mettre en place un cadre autour de cela de la part du gouvernement fédéral. Nous avons besoin de quelqu’un pour prendre en charge cela et dire : « C’est ce à quoi vous pouvez vous attendre. »

La Maison Blanche a largement défendu la réponse de l’administration, la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ayant déclaré mercredi aux journalistes que Biden « avait pris des mesures » en « fournissant un financement record » pour la sécurité des frontières et en augmentant le nombre d’agents de patrouille frontalière et d’application de la loi. À la frontière.

S’exprimant mercredi à l’Université du Texas à Austin, le secrétaire d’État Antony Blinken a imputé la situation à un afflux de migrants sans précédent dans plusieurs pays, comme les États-Unis n’en ont jamais connu auparavant.

« Autrefois, il y avait une crise à la fois – peut-être à Cuba, peut-être à Haïti, peut-être au Salvador, au Honduras, au Guatemala, aux pays du soi-disant Triangle du Nord », a déclaré Blinken. « Maintenant, c’est tout ce qui précède, plus le Venezuela, plus le Nicaragua, plus l’Équateur, plus les gens qui traversent l’Amérique latine depuis des régions très éloignées des États-Unis – l’Ouzbékistan –, tous se dirigent vers le Mexique, puis vers les États-Unis. »

« Et donc je pense qu’il est important de comprendre qu’il s’agit en fait de quelque chose qui revêt historiquement des proportions extraordinaires », a poursuivi Blinken.

Mais l’afflux aux frontières a incité l’administration Biden à revenir quelque peu sur son approche. Mercredi soir, l’administration a annoncé qu’elle renoncerait à 26 lois fédérales pour permettre la reprise de la construction du mur frontalier proposé par l’administration Trump au Texas, revenant sur une promesse clé que le président avait faite lors des élections de 2020.

« Il existe actuellement un besoin aigu et immédiat de construire des barrières physiques et des routes à proximité de la frontière des États-Unis », a déclaré mercredi le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, dans un avis publié par le département sur le Federal Register américain.

Jean-Pierre a défendu la décision, affirmant qu’elle était nécessaire pour dépenser les fonds alloués au DHS en 2019. Elle a également déclaré que l’administration était toujours déterminée à rechercher d’autres solutions qu’elle considère comme plus efficaces face à la situation.

« Nous le croyons, et le président a été très clair, même lorsque vous lui avez demandé : ‘Un mur frontalier est-il efficace ?’ – il a dit non, et il a été très cohérent à ce sujet », a déclaré Jean-Pierre jeudi. « Nous pensons que nous avons besoin d’une technologie frontalière modernisée aux points d’entrée terrestres, et c’est ce que nous voulons voir et c’est ce dont je peux parler. »

Les dérogations au mur frontalier ont suscité des accusations d’hypocrisie de la part des détracteurs de l’administration Biden.

« Le président Biden a dit que c’était inhumain et qu’il n’allait pas continuer à construire le mur », a déclaré jeudi la représentante Maria Elvira Salazar (Républicaine de Floride) sur CNN. « Il s’agit d’une décision politique et les gens le voient clairement. »

Olivia Alafriz a contribué à ce rapport.