Les États-Unis reportent à nouveau la date limite pour les identifiants réels jusqu’en mai 2025

Les responsables américains retardent encore de deux ans l’application d’une règle exigeant que les gens obtiennent de nouvelles cartes d’identité pour embarquer sur des vols intérieurs, accéder à des installations fédérales ou entrer dans des centrales nucléaires.

Le département de la Sécurité intérieure a déclaré lundi que la loi sur l’identité réelle ne sera pas appliquée avant mai 2025, marquant le dernier report de la règle. La règle devait récemment entrer en vigueur en mai 2023.

L’agence a cité “les impacts persistants de la pandémie de Covid-19”, comme partiellement responsables du retard continu. Il a noté que la pandémie rendait plus difficile pour les gens d’obtenir des licences ou des cartes d’identité conformes à Real ID.

Le Real ID Act, adopté en 2005 à la suite des attentats du 11 septembre, a renforcé les normes de sécurité nécessaires pour que les permis de conduire et autres cartes d’identité soient acceptés pour certaines activités, comme l’embarquement dans les avions. Les vraies pièces d’identité peuvent être identifiées par une étoile dans le coin droit d’un permis de conduire ou d’une carte d’identité.

“Cette prolongation donnera aux États le temps nécessaire pour s’assurer que leurs résidents peuvent obtenir une licence ou une carte d’identité conforme à Real ID. Le DHS utilisera également ce temps pour mettre en œuvre des innovations visant à rendre le processus plus efficace et accessible”, a déclaré le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro N. Mayorkas dans un communiqué de presse.

L’application de la règle de l’identité réelle a été retardée à plusieurs reprises, y compris pendant la pandémie, depuis son échéance initiale de 2008. Il devait entrer en vigueur en octobre 2020, mais la date limite a ensuite été repoussée à octobre 2021 après que les États ont fait pression sur le gouvernement fédéral pour une prolongation en raison des obstacles de Covid. Ce délai n’a jamais été mis en branle non plus, et les autorités ont de nouveau repoussé l’application jusqu’en mai 2023.

Lundi, le DHS a mis à jour son compte à rebours pour appliquer pleinement les normes Real ID.