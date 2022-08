Les États-Unis répondent aux dernières demandes de l’Iran concernant la relance de l’accord sur le nucléaire

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden a achevé son examen du texte “final” proposé d’un accord nucléaire iranien relancé et de la réponse de l’Iran à la proposition, et a envoyé sa réponse aux coordinateurs des négociations de l’Union européenne, a annoncé mercredi le département d’État. L’Iran a déclaré qu’il avait commencé son propre “examen détaillé” de la réponse américaine, selon le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Nasser Kanaani.

L’échange de documents de réponse a marqué la dernière étape d’une apparente fin de partie après près d’un an et demi de négociations sur un retour à l’accord de 2015 – levée des sanctions contre l’Iran en échange de sa soumission à des restrictions strictes sur son programme nucléaire et une surveillance internationale – sans aucune garantie qu’un nouvel accord sera conclu.

“Nous sommes plus proches maintenant qu’il y a quelques semaines”, a déclaré aux journalistes le coordinateur des communications du Conseil de sécurité nationale, John Kirby. « Des lacunes subsistent. Nous n’en sommes pas encore là.

La décision des États-Unis est intervenue alors qu’Israël, dont le conseiller à la sécurité nationale a consulté à Washington cette semaine, a renouvelé son opposition à l’accord. Le Premier ministre israélien Yair Lapid, s’adressant aux journalistes mercredi à Jérusalem, a déclaré que son gouvernement n’était « contre aucun accord. Nous sommes contre cet accord, car il est mauvais. Parce qu’il ne peut pas être accepté tel qu’il est écrit en ce moment.

Les responsables américains ont déclaré que les termes du nouveau texte sont en grande partie une mise à jour de l’accord initial. Le président Donald Trump a retiré les États-Unis de l’accord en 2018, réimposant les sanctions levées et en ajoutant de nombreuses autres. En réponse, l’Iran a repris son programme nucléaire d’avant l’accord et l’a accéléré, augmentant la quantité et la qualité de son enrichissement d’uranium bien au-delà des limites prescrites auxquelles il avait précédemment adhéré et bloquant certaines mesures d’inspection.

Les experts appellent à un retour à l’accord sur le nucléaire iranien alors que les perspectives s’assombrissent

Israël et les opposants à un nouvel accord au Congrès ont déclaré que la levée des sanctions liées au nucléaire fournira à l’Iran des centaines de milliards de dollars pour financer des activités terroristes, et l’expiration anticipée de certaines de ses dispositions permettra rapidement à l’Iran de se relancer prévoit de fabriquer une arme nucléaire. Les responsables de l’administration contestent les calculs en dollars et affirment que le rétablissement des limites du programme nucléaire iranien, même avec certaines dates d’expiration, apportera un soulagement de plusieurs années à une menace nucléaire imminente et de la place pour de nouvelles négociations.

L’Iran a déclaré que son programme est uniquement à des fins pacifiques et qu’il n’a pas l’intention de fabriquer une arme.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a annoncé l’envoi de la réponse américaine au chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, mais n’a fourni aucun détail sur son contenu. Borrell, chargé d’orchestrer les négociations, a compilé le texte final le mois dernier, affirmant que tous les compromis possibles avaient déjà été trouvés. L’Iran a transmis une réponse au début de la semaine dernière que Borrell a qualifiée de “raisonnable”, mais avec quelques “ajustements” proposés.

Kirby a également refusé de fournir des détails sur la réponse américaine. “Nous n’allons pas vouloir négocier cette chose en public”, a-t-il déclaré. “Je n’ai pas de réponse à donner aujourd’hui, et je ne sais pas si nous le ferons jamais.”

Kirby a reconnu que l’Iran avait précédemment “accédé à certaines concessions qui nous ont permis d’arriver là où nous en sommes dans le processus”, notamment en abandonnant sa demande que les États-Unis retirent une désignation terroriste contre le Corps des gardiens de la révolution islamique, une partie de l’Iran. militaire.

La plupart des ajustements proposés par l’Iran impliquent laquelle des milliers de sanctions américaines l’administration est prête à lever et quand, selon des personnes proches du dossier, qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter de la diplomatie sensible. Cela laisse le centre du différend là où il se trouve depuis le début – entre les États-Unis et l’Iran – avec les autres parties à l’accord initial, dont la Grande-Bretagne, la France, l’Allemagne, la Russie et la Chine, en grande partie en tant que spectateurs.

Comme dans l’accord initial, les États-Unis ont déclaré qu’ils ne lèveraient que les sanctions liées au programme nucléaire iranien. “Il est important que les gens se souviennent que ce dont nous parlons ici est un retour au JCPOA”, abréviation du plan d’action global conjoint original, a déclaré Kirby. L’Iran doit “arrêter de faire tourner les centrifugeuses” utilisées pour enrichir l’uranium, “se débarrasser de son uranium enrichi” et accepter les inspections, a-t-il déclaré.

“Oui, il y a un allégement des sanctions”, mais “cet accord concerne leur capacité potentielle en armes. C’est là où c’était en 2015, c’est là où c’est aujourd’hui », a-t-il déclaré. Tel qu’il est écrit, il n’élimine pas ou ne réduit pas “les nombreuses sanctions en place aujourd’hui qui resteront en place… ou nous empêchent d’en imposer d’autres”.

La Russie et la Chine ont indiqué qu’elles soutiendraient le texte final tel qu’il est rédigé. Suite à un appel téléphonique entre le président Biden et ses homologues britannique, français et allemand le week-end dernier, l’administration a déclaré que les Européens étaient d’accord avec la réponse américaine. Tout au long des pourparlers, l’Iran a refusé des négociations directes avec les États-Unis, et les Européens ont servi d’intermédiaires.

L’Iran a également continué d’exiger que l’Agence internationale de l’énergie atomique abandonne son enquête sur les traces radioactives trouvées il y a plusieurs années sur plusieurs sites non déclarés à l’intérieur du pays. Bien qu’il s’agisse d’un problème distinct du JCPOA, l’Iran a indiqué qu’il ne mettrait pas en œuvre un nouvel accord nucléaire à moins que l’enquête ne soit abandonnée. Le refus de l’Iran de coopérer avec l’enquête de l’AIEA a conduit cette année à une résolution de censure du conseil d’administration de l’agence.

“Aucun accord ne sera mis en œuvre avant que le Conseil d’administration de l’AIEA ne ferme PERMANENTEMENT le dossier des fausses accusations. Le programme nucléaire iranien ne sera pas démantelé », a déclaré mardi Seyed Mohammad Marandi, membre de l’équipe de négociation iranienne, sur Twitter.

Plus tôt dans la semaine, le directeur général de l’AIEA, Rafael Mariano Grossi, a déclaré que l’enquête se poursuivrait. “Jusqu’à présent, l’Iran ne nous a pas donné les explications techniquement crédibles dont nous avons besoin pour expliquer l’origine de nombreuses traces d’uranium”, a-t-il déclaré à CNN. « Laissez-nous une explication. S’il y avait des matières nucléaires là-bas, où sont-elles maintenant ? »

Biden a fait campagne sur une promesse de relancer l’accord initial. Les négociations de démarrage et d’arrêt ont commencé en avril 2021, pour être interrompues après quelques mois pour les élections iraniennes, qui ont porté au pouvoir le président radical Ebrahim Raisi. Au milieu de longs marchandages sur les sanctions américaines qui seraient levées, les pourparlers qui ont repris vers la fin de l’année comprenaient une demande iranienne que Biden garantisse qu’aucune administration américaine ultérieure ne se retirerait d’un accord renouvelé – ce qu’il lui était impossible de livrer.

L’Iran demande toujours une sorte de garantie, selon les personnes proches des pourparlers.