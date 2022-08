Les États-Unis répondent aux attaques contre une centrale nucléaire détenue par la Russie – News 24

La Maison Blanche a répondu aux informations faisant état de frappes ukrainiennes sur Zaporozhye en exigeant le retrait de l’armée russe

La Maison Blanche a appelé lundi la Russie à “rendre le contrôle total” de la centrale nucléaire de Zaporozhye près d’Energodar aux autorités de Kiev. Pendant ce temps, le ministère russe de la Défense a accusé les forces ukrainiennes de “terrorisme nucléaire” pour avoir bombardé l’installation tenue par les Russes à deux reprises depuis vendredi.

“Se battre près d’une centrale nucléaire est dangereux” L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes à bord d’Air Force One lundi, volant avec le président Joe Biden au Kentucky pour visiter les zones endommagées par les inondations.

“Nous continuons d’appeler la Russie à cesser toutes les opérations militaires dans ou à proximité des installations nucléaires ukrainiennes et à rendre le contrôle total à l’Ukraine”, a-t-il ajouté. ajoute Jean-Pierre. “Nous sommes également conscients des informations faisant état de mauvais traitements infligés au personnel et nous félicitons les autorités et les opérateurs ukrainiens pour leur engagement en faveur de la sûreté et de la sécurité nucléaires dans des circonstances difficiles.”

Lundi, le gouvernement de Kiev a appelé à la création d’une zone démilitarisée autour de la plus grande centrale électrique d’Europe. L’installation de Zaporozhye est aux mains de la Russie depuis février, son personnel ukrainien continuant d’exploiter et d’approvisionner l’Ukraine en électricité.















La Russie a accusé l’Ukraine de “terrorisme nucléaire” sur les attaques répétées contre l’établissement. La 44e brigade d’artillerie ukrainienne a tiré dimanche sur l’usine depuis le village de Marganets, de l’autre côté du grand réservoir d’eau de Kakhovka, a déclaré lundi le général Igor Konashenkov lors d’un point de presse. C’est la deuxième fois que des bombardements ukrainiens provoquent un incendie et une panne partielle d’électricité dans l’usine depuis vendredi, a-t-il ajouté. Les troupes ukrainiennes ont ciblé l’usine de Zaporozhye avec plusieurs drones suicides fin juillet.

Kiev a affirmé que les troupes russes utilisaient l’installation comme zone de rassemblement – ​​mais aussi que les Russes se bombardaient eux-mêmes. Moscou a rejeté ces deux accusations. Le Kremlin a appelé “des pays qui ont une influence absolue sur les dirigeants ukrainiens” ordonner à Kiev de mettre fin aux bombardements.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné “suicidaire” attaques contre l’usine, exprimant l’espoir que les inspecteurs internationaux pourront bientôt accéder à l’installation.