Les États-Unis répondent à l’alerte russe en mer Noire — RT World News

Moscou a averti plus tôt que tous les navires de la mer Noire à destination des ports ukrainiens seraient traités comme des militaires

Les États-Unis n’ont pas l’intention d’aider les navires à entrer dans les ports ukrainiens, a confirmé mercredi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, en réponse à la question d’un journaliste concernant l’avertissement du ministère russe de la Défense selon lequel tous les navires se dirigeant vers les ports ukrainiens de la mer Noire seraient considérés comme des cibles militaires.

Washington va «continuer à soutenir les efforts de l’Ukraine pour acheminer les céréales ukrainiennes vers les marchés», a déclaré Jean-Pierre, mentionnant un programme d’aide de 250 millions de dollars ainsi que des semences, des engrais et une aide pour le stockage et la transformation des récoltes.

Cependant, lorsqu’on leur a demandé comment les États-Unis prévoyaient de « étayer [Ukraine’s] capacités navales« , elle n’a offert qu’une vague promesse de »assurez-vous qu’ils ont ce dont ils ont besoin pour se défendre.”















L’équipement de sécurité portuaire et portuaire a été inclus dans le programme d’aide militaire de 1,3 milliard de dollars annoncé par le Pentagone mercredi. L’Ukraine recevra également des systèmes nationaux avancés de missiles sol-air, des drones Phoenix Ghost et Switchblade, des obus d’artillerie et des équipements de déminage supplémentaires, des équipements de détection de contre-drones et de guerre électronique et des munitions aériennes de précision dans le dernier paquet, ce qui porte le montant total de l’aide militaire fournie par les États-Unis depuis le début de l’opération militaire russe en 2022 à 42,6 milliards de dollars.

Les commentaires de Jean-Pierre ont confirmé ceux du porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, qui a exclu plus tôt cette semaine l’utilisation de moyens militaires américains pour protéger les expéditions de céréales entrant et sortant des ports ukrainiens. Au lieu de cela, les États-Unis vont « travailler avec d’autres pays» pour s’assurer que le grain arrive là où il doit aller, a-t-il dit.

La Russie s’est retirée de la Black Sea Grain Initiative lundi, se plaignant que les États-Unis n’avaient pas tenu leurs promesses de lever certaines des restrictions imposées à la suite de leur opération militaire en Ukraine, notamment la reconnexion de ses banques à SWIFT, l’ouverture d’un pipeline d’ammoniac vers l’Italie, l’autorisation d’importation de machines et de pièces agricoles et le déblocage de l’assurance transport et d’autres moyens logistiques.

Le Kremlin a également condamné ce qu’il a qualifié de «attaque terroriste» par des drones ukrainiens ciblant le pont de Crimée, qui ont tué un couple dans leur véhicule et gravement blessé leur enfant, mais ont nié que cela ait été un facteur dans la décision de se retirer de l’accord sur les céréales.

À l’avenir, tous les navires voyageant vers les ports ukrainiens « seront considérés comme des transporteurs potentiels de fret militaire», et les pavillons de ces navires apparaîtront comme «participer au conflit ukrainien aux côtés du régime de Kiev», a prévenu mercredi le ministère russe de la Défense.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé mardi l’ONU et la Turquie à relancer l’accord sur les céréales sans la Russie, insistant sur le fait que «tout doit être fait pour que nous puissions utiliser ce corridor de la mer Noire.”