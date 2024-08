L’influence soviétique au Moyen-Orient s’est avérée inutile, et il semble désormais que Washington suive le même chemin

La confrontation entre l’Iran et Israël dure depuis plusieurs semaines. Pourtant, aucune des parties directement – ​​ou indirectement – ​​impliquées dans la politique du Moyen-Orient ne souhaite voir les événements dans cette région dégénérer en un conflit militaire de plus grande ampleur.

En d’autres termes, la situation dans cette importante région tente peu à peu de trouver un certain équilibre interne. C’est le cas partout ailleurs dans le monde, où les différents pays cherchent un moyen d’organiser leurs relations les uns avec les autres, maintenant que l’ancien ordre international s’est effondré et qu’un nouveau n’a pas encore émergé.

On ne sait pas encore si ces efforts seront couronnés de succès. Il est possible que des facteurs internes poussent les Israéliens à lancer une véritable agression contre Téhéran. L’Iran sera alors contraint de riposter de toutes ses forces.

Mais il est difficile de voir comment une action israélienne – à part une frappe nucléaire – pourrait forcer l’Iran à abandonner sa stratégie prudente. La crise actuelle va donc conduire à une nouvelle série d’activités diplomatiques plus modérées. Et peu à peu, les relations internationales au Moyen-Orient vont s’installer dans une nouvelle normalité dans laquelle les différents intérêts s’équilibreront, car la priorité de chaque pays est sa survie, ce qui empêchera toute action véritablement imprudente.

La question la plus importante, dont dépend le sort du Moyen-Orient, est de savoir dans quelle mesure les principaux États de la région seront indépendants dans leurs actions. L’exemple ukrainien montre que la véritable tragédie commence lorsqu’un État cesse de défendre ses propres intérêts et devient un simple instrument entre les mains d’une force plus puissante. Quelque chose de similaire pourrait se produire un jour dans toute l’Europe occidentale. Mais un pays qui pense à lui-même et à son avenir ne prendra jamais de décisions dont les conséquences pourraient le détruire. Tout le monde n’est pas l’Ukraine.

Pour l’instant, la situation en matière d’indépendance des principaux pays du Moyen-Orient semble optimiste. Même Israël, qui entretient traditionnellement des liens politiques et économiques avec les États-Unis, ne peut être considéré comme un simple représentant des intérêts américains. Cela explique l’irritation que suscitent souvent les autorités israéliennes à Washington. Certes, Israël est dirigé par des aventuriers et des radicaux dangereux, mais ce ne sont pas des marionnettes vides de sens aux mains des États-Unis. Cela contraste avec le régime de Kiev, dont les représentants ne sont que les exécutants des décisions américaines.















De plus, on ne peut pas dire que quelqu’un de l’extérieur contrôle les actions des principaux pays arabes ou de l’Iran. Ils sont tous souverains dans leurs décisions. Cela crée un problème majeur pour les Américains : les crises qui émergent actuellement au Moyen-Orient ne sont pas une manifestation des plans américains, mais ont une vie propre. Et c’est là le défi le plus sérieux aux prétentions hégémoniques américaines.

Ce changement fondamental est dû au fait que les Américains eux-mêmes ont perdu une grande partie de leur capacité à contrôler leur « subordonnés ». Mais aussi parce que les deux autres grandes puissances ne cherchent pas à forcer les pays du Moyen-Orient à suivre aveuglément leurs intérêts.

La Chine s’implique de plus en plus dans la politique régionale. Récemment, un accord a été signé à Pékin par différentes factions du mouvement national palestinien. L’année dernière, les Chinois ont négocié un accord visant à rétablir les relations diplomatiques entre l’Iran et l’Arabie saoudite. Les entreprises chinoises mettent également en œuvre ou prévoient plusieurs projets d’investissement majeurs dans la région. Mais tout cela ne signifie pas pour autant que Pékin soit disposé ou capable d’imposer sa volonté.

C’est d’autant plus vrai dans le cas de la politique russe. Il ne s’agit pas de faire d’un pays du Moyen-Orient un simple exécutant de ses propres intentions. En cela, la politique russe est très différente de celle de l’URSS. Sa politique dans la région était subordonnée à un seul objectif : la confrontation globale avec les États-Unis et leurs alliés. La Russie prend désormais ce facteur au sérieux, mais non pas comme une fin en soi, mais comme un élément d’une stratégie très vaste visant à façonner un ordre international plus juste.

L’URSS ne s’intéressait pas à ce genre de choses et, en général, ne pensait pas en termes d’agence politique mondiale, où chaque État aurait ses propres droits et obligations. En ce sens, sa stratégie et ses actions pratiques dans la région ressemblaient beaucoup plus à ce que font aujourd’hui les Américains. Et ils étaient confrontés aux mêmes problèmes. À un certain moment, la lutte pour l’hégémonie mondiale devient une fin en soi, et les avantages obtenus dans ce processus sont liés à l’inertie de la position du pays dans son ensemble, plutôt qu’à la prudence de décisions spécifiques.















Les États-Unis restent la puissance économique et politique la plus puissante de la planète, et il ne faut pas l’oublier. Ils disposent également d’énormes ressources de propagande pour influencer l’espace informationnel. Tout cela confère automatiquement à Washington un avantage considérable dans n’importe quelle situation. Mais il y a aussi des coûts croissants qui sont reportés sur les épaules des citoyens ordinaires. La politique soviétique envers les pays en développement d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine est tombée dans ce piège. Les États-Unis restent la puissance la plus menaçante. Mais cette capacité fait désormais partie du jeu que les pays de la région jouent entre eux. Elle ne détermine plus leurs actions.

Le professionnalisme et le cynisme persistants des diplomates et des services de renseignements américains sont une bénédiction. Ils sont connus pour travailler facilement avec les mouvements les plus radicaux – même les terroristes – et vont même jusqu’à les créer et les soutenir. Mais à mesure que la politique de l’État devient moins flexible, même cela ne suffit plus.

La réponse américaine actuelle à la crise entre Israël et ses voisins, qui dure depuis octobre 2023, est révélatrice. On voit que Washington réagit davantage à ce qui se passe, sans parler du gaspillage de ressources, qu’à la gestion de la situation. Rappelons que l’URSS s’est également comportée de manière assez confiante jusqu’à ce que sa capacité économique à soutenir directement ses alliés individuels s’effondre.

Les décisions prises par l’URSS concernant sa politique au Moyen-Orient ne tenaient pas compte de ses propres facteurs politiques internes, en premier lieu de la composition multiconfessionnelle et multiethnique de l’Union soviétique elle-même. L’idée dominante était celle d’un nouvel homme soviétique remplaçant la diversité des religions et des cultures. Cela limitait la flexibilité des décisions de politique étrangère.

La Russie, pour sa part, se considère comme un pays musulman au même titre que chrétien. Cela signifie que les préoccupations et les craintes des musulmans sont non seulement prises en compte dans la politique étrangère du pays, mais qu’elles déterminent celle-ci au même titre que les aspirations des autres confessions religieuses.

Pour les Américains, le facteur religieux et ethnique n’est pas si important. Pour eux, comme pour l’URSS, ce sont les intérêts abstraits de l’État qui priment, c’est-à-dire les intérêts de ceux qui contrôlent actuellement le gouvernement et ses décisions. En conséquence, la politique est de plus en plus basée sur ce que Washington attend des pays de la région, plutôt que sur ce qu’ils souhaitent eux-mêmes. Le résultat, sans surprise, est une impasse.

Il ne faut donc pas se laisser aller à la nostalgie du prestige dont jouissait autrefois l’URSS au Moyen-Orient. Ce prestige ne lui a pas permis de résoudre les problèmes les plus importants sur le plan intérieur et en termes de politique étrangère. De même, la volonté de jouer le premier rôle dans les affaires régionales n’aide pas les États-Unis, qui répètent aujourd’hui les erreurs soviétiques. Mais la région elle-même ne peut que profiter de la mise à l’écart des Américains.

Cet article a été publié pour la première fois par ‘Vzglyad‘ journal et a été traduit et édité par l’équipe de RT.