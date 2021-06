Les États-Unis répartissent 55 millions de doses entre l’Amérique latine, l’Asie et l’Afrique

L’administration Biden a annoncé lundi qu’elle enverrait 55 millions de doses de vaccin Covid-19 aux pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique alors que le coronavirus continue de se propager rapidement dans les pays à revenu faible et intermédiaire.

Les 55 millions de doses de vaccins sont la portion restante des 80 millions de vaccins que le président Joe Biden s’est engagé à donner à l’étranger. Plus tôt ce mois-ci, l’administration a annoncé qu’elle enverrait les 25 premières millions de doses en Amérique du Sud et centrale, en Asie, en Afrique, dans les pays voisins et les alliés des États-Unis.

Les États-Unis prévoient d’allouer 75% de leurs 80 millions de doses initiales à COVAX, l’association à but non lucratif qui distribue des vaccins principalement aux pays pauvres, tandis que les injections restantes seront envoyées aux pays confrontés actuellement à des flambées de nouvelles infections, a annoncé lundi l’administration.

L’administration a déclaré qu’environ 14 millions de doses iront à des endroits en Amérique latine et dans les Caraïbes, notamment au Brésil, en Argentine, en Colombie, au Pérou, en Équateur, au Paraguay, en Bolivie, en Uruguay, au Guatemala, au Salvador, au Honduras, en Haïti, en République dominicaine, au Panama et au Costa Rica.

Environ 16 millions iront vers des pays d’Asie comme l’Inde, le Népal, le Pakistan, l’Afghanistan, les Philippines, le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie, le Laos et la Thaïlande, a indiqué l’administration. Environ 10 millions de doses iront en Afrique et devraient être partagées avec des pays qui seront sélectionnés en coordination avec l’Union africaine, a-t-il déclaré.

14 millions supplémentaires seront partagés avec « les priorités régionales et d’autres bénéficiaires » tels que l’Irak, le Yémen, la Tunisie et l’Ukraine, a indiqué l’administration.

« Le partage de millions de vaccins américains avec d’autres pays signale un engagement majeur du gouvernement américain », a déclaré l’administration dans un communiqué détaillant son plan. « Tout comme nous l’avons fait dans notre réponse nationale, nous agirons aussi rapidement que possible, tout en respectant les exigences réglementaires et juridiques des États-Unis et du pays hôte. »

L’annonce de lundi intervient alors que plus de la moitié de la population américaine a reçu au moins une dose d’un vaccin Covid, et que les nouveaux cas et décès ont fortement diminué.

Dimanche, plus de 177 millions d’Américains, soit 53,3% de la population, avaient subi au moins une injection, selon les données compilées par les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 149 millions d’Américains sont entièrement vaccinés, selon l’agence.

Les perspectives de pandémie dans d’autres pays sont cependant plus sombres, certains endroits comme l’Afrique signalant une augmentation de plus en plus inquiétante des cas de Covid.

L’Organisation mondiale de la santé exhorte les pays riches à faire don de doses. De nombreux pays se sont engagés à partager des millions de doses dans le monde, mais les responsables de l’OMS affirment que ces doses doivent être acheminées immédiatement et sans délai vers les pays à faible revenu.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration a déclaré qu’elle achèterait 500 millions de doses supplémentaires du vaccin Pfizer Covid à partager via l’alliance mondiale COVAX pour faire un don à 92 pays à faible revenu et à l’Union africaine au cours de l’année prochaine.

L’administration a déclaré que les doses sont « une composante vitale de notre effort mondial global pour diriger le monde dans la lutte pour vaincre le COVID-19 et atteindre la sécurité sanitaire mondiale ».