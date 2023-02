Les États-Unis renouvellent leur avertissement qu’ils défendront les Philippines après la dispute avec la Chine

MANILLE, Philippines (AP) – Les États-Unis ont renouvelé un avertissement selon lequel ils défendraient leur allié au traité si les forces philippines faisaient l’objet d’une attaque armée dans la mer de Chine méridionale contestée après qu’un navire de la garde côtière chinoise aurait heurté un navire de patrouille philippin avec des armes de qualité militaire. laser qui a temporairement aveuglé une partie de son équipage.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré que “le comportement opérationnel dangereux de la Chine menace directement la paix et la stabilité régionales, porte atteinte à la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale telle que garantie par le droit international et sape l’ordre international fondé sur des règles”.

“Les États-Unis soutiennent nos alliés philippins”, a déclaré Price dans un communiqué après que les Philippines ont accusé lundi un navire de la garde côtière chinoise d’avoir utilisé un laser le 6 février pour empêcher le patrouilleur philippin BRP Malapascua de s’approcher du Second Thomas Shoal, un récif submergé qui a été occupé par les forces philippines.

“Une attaque armée contre les forces armées philippines, des navires publics ou des aéronefs, y compris ceux des garde-côtes en mer de Chine méridionale, invoquerait les engagements de défense mutuelle des États-Unis” en vertu d’un traité de 1951, a-t-il déclaré. Le traité oblige les alliés à se défendre mutuellement en cas d’attaque extérieure.

Outre la Chine et les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont également des revendications qui se chevauchent dans la voie navigable riche en ressources et très fréquentée, où transite une grande partie du commerce mondial et du pétrole.

Washington ne revendique pas la mer contestée, mais a déployé des forces pour patrouiller dans les eaux afin de promouvoir la liberté de navigation et de survol – des mesures qui ont provoqué la colère de Pékin, qui a averti Washington de cesser de se mêler de ce qu’il dit être un différend purement asiatique.

Les eaux contestées sont devenues un front instable dans la rivalité plus large entre les États-Unis et la Chine en Asie et au-delà.

Le navire chinois a également manœuvré dangereusement près, à environ 137 mètres (449 pieds), du BRP Malapascua à un moment donné, a déclaré la garde côtière philippine, qualifiant l’action chinoise de violation flagrante des droits souverains de Manille.

Price a déclaré que la conduite des garde-côtes chinois était “provocante et dangereuse” et interférait avec les “opérations légales” des Philippines dans et autour du Second Thomas Shoal.

En juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Chine à se conformer à une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications territoriales de Pékin dans la mer de Chine méridionale et a averti que Washington était obligé de défendre l’allié du traité, les Philippines, si ses forces, ses navires ou ses avions tombaient sous le coup. attaque dans les eaux contestées.

Lundi, Price a réitéré l’appel de Washington à la Chine de se conformer à la décision de 2016, ajoutant que la “décision juridiquement contraignante” soulignait que la Chine “n’a aucune revendication maritime légale sur le Second Thomas Shoal”.

La Chine a longtemps rejeté la décision et continue de la défier.

À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lundi qu’un navire des garde-côtes philippins avait pénétré dans les eaux chinoises sans autorisation le 6 février. », a-t-il déclaré, sans élaborer ni mentionner l’utilisation du laser.

“Nous espérons que les Philippines respecteront sincèrement la souveraineté territoriale et les droits et intérêts maritimes de la Chine en mer de Chine méridionale et éviteront toute action susceptible d’aggraver le différend et de compliquer la situation”, a déclaré M. Wang en réponse à une question lors d’un point de presse quotidien, ajoutant que les deux parties étaient en pourparlers après l’incident.

La Chine revendique la mer de Chine méridionale pratiquement dans son intégralité, la plaçant sur une trajectoire de collision avec d’autres demandeurs. Malgré les ouvertures amicales à Pékin de l’ancien président philippin Rodrigo Duterte et de son successeur, Ferdinand Marcos Jr., qui ont rencontré le dirigeant chinois Xi Jinping en janvier à Pékin, les tensions ont persisté, resserrant l’alliance militaire entre les Philippines et les États-Unis.

Les Philippines ont déposé près de 200 protestations diplomatiques contre les actions agressives de la Chine dans les eaux contestées en 2022 seulement.

___

Le journaliste d’Associated Press Matthew Lee à Washington, DC, a contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press