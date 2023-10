Les États-Unis « renforcent leur soutien » à Israël et promettent leur aide dans la prise d’otages du Hamas

Commentez cette histoire Commentaire

L’administration Biden s’est précipitée lundi pour apporter un soutien militaire à Israël dans son conflit qui s’intensifie avec le Hamas, alors que les responsables américains se sont engagés à rendre des comptes pour les Américains tués ou potentiellement retenus en otages dans la bande de Gaza. Un haut responsable de la défense a déclaré que le Pentagone « augmentait son soutien » à son plus proche allié du Moyen-Orient en réponse à ce que les responsables américains ont qualifié de nouvelles tactiques brutales qui ont caractérisé l’assaut du week-end. Militants du Hamas dans le sud d’Israël. Avec plus de 1 500 morts des deux côtés, le gouvernement israélien a ordonné lundi un siège à grande échelle de la bande de Gaza, ouvrant la voie à ce qui pourrait être une offensive prolongée et sanglante dans la petite enclave palestinienne densément peuplée.

« Il s’agit d’une sauvagerie au niveau de l’Etat islamique que nous avons vue commettre contre des civils israéliens », a déclaré la défense. » a déclaré un responsable aux journalistes, soulignant les informations selon lesquelles des militants auraient exécuté des enfants et incendié des maisons israéliennes. Le responsable a déclaré que les mesures visant à fournir des munitions à Israël et à repositionner les moyens militaires américains visaient à démontrer l’engagement américain envers son allié et à dissuader l’Iran ou ses groupes mandatés au Moyen-Orient de lancer des attaques groupées. « Ces adversaires devraient y réfléchir à deux fois », a ajouté le responsable, qui, comme d’autres personnes interrogées, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des opérations en cours.

Un deuxième responsable du ministère de la Défense a déclaré que le groupe aéronaval du porte-avions USS Gerald R. Ford, doté d’un contingent de 5 000 à 6 000 hommes, arriverait mardi en Méditerranée orientale. Selon les sites de suivi maritime, le transporteur se trouvait lundi au large des côtes orientales de l’Italie. D’autres éléments du soutien promis par le Pentagone, notamment les avions américains F-35 et F-15 qui seront positionnés dans la région, devraient être mis en place dans les prochains jours.

« À l’heure actuelle, l’accent est mis sur la mise en place des moyens qui ont été déclarés pour offrir la plus grande variété d’options aux autorités de commandement nationales », a déclaré le responsable.

Le L’intensification de la guerre entre Israël et le Hamas, avec ses liens de longue date avec l’adversaire américain l’Iran, pose un défi brûlant au président Biden, qui a tenté de concentrer sa politique étrangère sur la Chine et la guerre en Ukraine. La reprise de la crise au Moyen-Orient – ​​et la possibilité d’un rôle direct américain dans une nouvelle crise des otages – menace désormais d’entraîner la Maison Blanche plus profondément dans la région et dans un conflit qui a défié des décennies de tentatives américaines de résolution.

Biden a exprimé lundi sa tristesse face à la perte d’au moins 11 vies américaines dans le conflit et a promis le soutien américain dans les tentatives de libération des otages pris lors de l’assaut du Hamas, dont les responsables israéliens ont déclaré qu’ils étaient au nombre d’au moins 100. L’administration envisage également et accélère les procédures israéliennes. demandes d’armements, notamment de missiles de défense aérienne, de bombes de petit diamètre et de munitions pour mitrailleuses.

« Il ne s’agit pas d’une tragédie lointaine », a déclaré le président dans un communiqué. « Les liens entre Israël et les États-Unis sont profonds. » Depuis l’invasion choc du Hamas, dont les Israéliens ont comparé l’impact aux attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, Biden a promis un soutien sans équivoque à Israël et s’est entretenu à plusieurs reprises avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Même si les capacités de renseignement du groupe aéronaval américain pourraient aider à détecter les attaques militantes en cours, les responsables américains ont déclaré que le repositionnement des moyens militaires visait principalement à avertir les groupes soutenus par l’Iran qui représentent une menace supplémentaire pour Israël. Le premier d’entre eux est la milice libanaise du Hezbollah, qui a un historique de conflits directs avec Israël, notamment une guerre de 2006 qui a tué plus de 1 000 personnes.

« Nous sommes profondément préoccupés par le fait que le Hezbollah prenne la mauvaise décision et ouvre un deuxième front », a déclaré le responsable de la défense.

L’armée israélienne a déclaré lundi avoir tué plusieurs militants qui avaient infiltré le nord d’Israël depuis le Liban. Le Hezbollah a nié avoir envoyé du personnel de l’autre côté de la frontière.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a averti que les États-Unis n’avaient « aucune intention de mettre les troupes américaines sur le terrain. Cela dit… Le président Biden veillera toujours à ce que nous protégions nos intérêts de sécurité nationale », a-t-il déclaré aux journalistes.

Les responsables américains et israéliens ne sont pas allés jusqu’à attribuer un rôle direct à l’Iran dans la planification ou la mise en scène de l’invasion du Hamas, d’une ampleur et d’une complexité sans précédent pour le groupe.

« Personne ne serait surpris d’apprendre que l’Iran était directement impliqué – soit en planifiant, soit en donnant un ordre de soutien à l’opération », a déclaré le responsable. « Mais nous n’en avons vu aucune preuve.»

Alors qu’elle cherche à prévenir une conflagration régionale, l’administration Biden doit désormais faire face à la possibilité d’une impasse prolongée au sujet des otages américains. Biden, qui s’est engagé à faire du rapatriement des citoyens américains détenus à l’étranger une priorité absolue, a déjà montré sa volonté d’autoriser des échanges controversés de prisonniers pour garantir la libération des Américains.

L’Iran et les États-Unis avancent un accord pour échanger des prisonniers et libérer des fonds pétroliers

Les responsables israéliens ont reconnu la difficulté de la tâche à laquelle ils sont confrontés pour récupérer les personnes actuellement détenues par le Hamas, qui peut cacher des otages dans les tunnels souterrains et les dédales denses de bâtiments de Gaza. La question est devenue encore plus urgente lundi lorsque la branche militaire du Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, a déclaré qu’elle exécuterait des otages si Israël continue de bombarder et de tuer des civils à Gaza.

Ron Dermer, ancien ambassadeur israélien à Washington et aujourd’hui ministre israélien des Affaires stratégiques, a déclaré lundi que son gouvernement tentait de déterminer le nombre d’individus kidnappés, mais que des Américains figuraient parmi eux. « Nous devons avoir une réponse très, très énergique », a-t-il déclaré à NPR.

Dans sa déclaration, Biden a déclaré que son administration travaillait toujours pour déterminer si des Américains faisaient partie des otages, mais a déclaré que c’était probable. Il a déclaré qu’il avait demandé aux responsables de partager des renseignements et de déployer une équipe d’experts en matière de prise d’otages en Israël pour aider à la réponse.

« Mes pensées vont à toutes les familles touchées par les horribles événements de ces derniers jours », a-t-il déclaré. « La douleur endurée par ces familles, l’énormité de leur perte et l’agonie de ceux qui attendent toujours des informations sont inimaginables. »

Aaron David Miller, un ancien responsable du Département d’État qui a participé aux tentatives de médiation de la paix entre les autorités israéliennes et palestiniennes, a déclaré qu’Israël prendrait probablement la tête des négociations ou des opérations militaires pour récupérer les otages, même si des Américains figuraient parmi les personnes détenues.

« Le dilemme fondamental qui se pose aux États-Unis s’il y a effectivement des ressortissants américains [or dual nationals] qu’est l’otage, comment les Israéliens peuvent-ils concilier une incursion majeure à Gaza avec le sort de ces otages ? Il a demandé.

On ne savait pas encore lundi si les deux parties avaient entamé des négociations sur les otages. Israël a procédé à des échanges de prisonniers contre des Israéliens capturés dans le passé, y compris l’accord de 2011 qui prévoyait le retour du soldat capturé Gilad Shalit en échange de plus de 1 000 prisonniers palestiniens.

Un responsable du Hamas a nié lundi qu’il y ait eu des discussions sur un éventuel échange d’otages au Qatar. « Il est trop tôt pour cette conversation », a déclaré Ahmed Abdul Hadi, représentant du Hamas au Liban, au Washington Post.

Le gouvernement du petit État du Golfe Persique, qui a longtemps permis aux dirigeants du Hamas de maintenir une présence à Doha, s’est impliqué depuis samedi dans une tentative de coordination de la libération des prisonniers israéliens. des femmes et des enfants retenus en otages à Gaza, selon une personne informée des pourparlers.

Le Hamas a demandé le retour de toutes les femmes et enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Les pourparlers, qui ont débuté samedi, incluent des responsables israéliens et l’ancien dirigeant du Hamas Khaled Meshaal, qui dirige le bureau de la diaspora de l’organisation à Doha, et ont été étroitement coordonnés avec les États-Unis, selon la personne informée.

Le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu samedi soir avec le Premier ministre qatari et ministre des Affaires étrangères Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani. Le Qatar, avec l’approbation et la coordination avec Israël, fournit depuis longtemps une aide économique et humanitaire directe à Gaza.