Washington a envoyé des forces supplémentaires dans la région en raison d’une recrudescence des activités russes et chinoises, selon le média.

Les États-Unis renforcent leur présence militaire en Alaska en raison de l’activité accrue de la Russie et de la Chine au large des côtes, a rapporté vendredi Politico.

Le média a noté qu’au cours du mois dernier, les États-Unis avaient redéployé de nombreux moyens dans la région, y compris le destroyer USS Sterett, des forces terrestres désormais stationnées sur l’une des îles éloignées de l’État, et que des chasseurs et d’autres avions avaient été mis en état d’alerte renforcée.

Business Insider a rapporté la semaine dernière que le déploiement comprenait des éléments de la 11e division aéroportée soutenus par des systèmes de missiles HIMARS et des radars de contre-tir pour garder un œil sur les exercices navals sino-russes.

Le sénateur Dan Sullivan (R-Alaska) a tiré la sonnette d’alarme face à une recrudescence des activités militaires russes et chinoises. « Le nombre de moyens a considérablement augmenté. Les Russes utilisent des moyens aériens, terrestres et souterrains, mais ils le font beaucoup plus souvent en collaboration avec la Chine qu’ils ne l’ont jamais fait. Il s’agit clairement d’une escalade », il a dit.















Pendant ce temps, le président de la commission des forces armées du Sénat, Jack Reed (Démocrate-Rhode Island), a suggéré que les activités militaires de la Russie constituent une réponse au soutien de Washington à Kiev dans son conflit avec Moscou. « Je pense qu’ils essaient probablement aussi d’envoyer un message à leur propre pays », il a dit.

Le 15 septembre, le ministère russe de la Défense a déclaré que deux de ses bombardiers stratégiques Tu-95 ont survolé la mer des Tchouktches dans un espace aérien neutre non loin de l’Alaska pour s’entraîner. « effectuer des frappes aériennes avec des missiles de croisière lancés depuis les airs sur des installations clés d’un ennemi simulé » tout en étant escorté par plusieurs avions de chasse.

En juillet, des responsables à Moscou ont annoncé que des bombardiers russes et chinois effectuaient une patrouille conjointe dans la même zone. Ils ont affirmé que les avions respectaient toutes les réglementations internationales de l’aviation tout en étant suivis par des avions de chasse de pays étrangers non identifiés.

Vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a promis que Moscou protégerait ses intérêts dans l’Arctique, affirmant que les pays de l’OTAN semblent envisager une expansion dans la région.