Les États-Unis renforcent leur coopération militaire avec l’OTAN

Les deux États négocient un cadre juridique concernant la présence de soldats américains sur le sol suédois

Les États-Unis et la Suède ont entamé des pourparlers pour un nouvel accord de sécurité qui réglementera les futurs déploiements de troupes américaines dans le pays, qui a demandé à rejoindre le bloc de l’OTAN l’année dernière en réponse à l’action militaire de la Russie en Ukraine.

Le ministère suédois de la Défense a décrit les négociations dans un communiqué lundi, affirmant que les responsables travaillaient actuellement sur les détails d’un accord de coopération en matière de défense (DCA), que le ministère a qualifié de “développement naturel de la coopération à long terme entre la Suède et les États-Unis dans le domaine de la sécurité et de la défense.”

“Les États-Unis sont le partenaire le plus important de la politique de sécurité et de défense de la Suède, tant au niveau bilatéral qu’au sein de l’OTAN”, Ça disait. “En créant les conditions d’une présence américaine en Suède, y compris sous forme d’exercices, notre sécurité est renforcée.”

En plus de « réglementant les conditions juridiques de la présence des forces américaines en Suède », le DCA couvrira également d’autres questions, telles que « accès aux zones de base, stockage avancé du matériel », et les taxes et droits liés aux futurs déploiements de troupes américaines.

Le département d’État américain a marqué les pourparlers en cours par sa propre déclaration, qualifiant la Suède de “partenaire précieux de la défense” tout en prétendant que le DCA serait “approfondir notre partenariat étroit en matière de sécurité, renforcer notre coopération dans les opérations de sécurité multilatérales et, ensemble, renforcer la sécurité transatlantique”.

Le nouvel accord s’appuiera sur les précédents pactes de sécurité conclus en 2016 et 2018 – ce dernier impliquant un accord trilatéral entre les États-Unis, la Suède et la Finlande – et intervient alors que Stockholm et Helsinki visent à rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN cette année.

Les deux États nordiques ont demandé leur adhésion en mai dernier, invoquant tous deux de nouveaux problèmes de sécurité à la suite de l’attaque de la Russie contre l’Ukraine, obtenant rapidement l’approbation de la majeure partie du bloc dirigé par les États-Unis. La Turquie et la Hongrie sont les deux derniers récalcitrants, cependant, Ankara alléguant que la Suède et la Finlande n’ont pas fait assez pour combattre les organisations terroristes kurdes.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises contre la poursuite de l’expansion vers l’est de l’OTAN, arguant que l’alliance cherche à encercler la Russie avec des bases aériennes occidentales, des bombardiers à capacité nucléaire et des lanceurs de missiles, entre autres matériels stratégiques. Cependant, alors que le président russe Vladimir Poutine a précédemment déclaré que son pays “n’a pas de problèmes” avec Stockholm ou Helsinki, la Russie s’est néanmoins engagée à ajuster sa posture militaire dans sa région nord si le bloc absorbe deux nouveaux membres.