Les États-Unis renforcent leur alliance anti-chinoise

Washington et Canberra ont invité Tokyo et potentiellement d’autres “partenaires régionaux” à affronter Pékin

L’armée américaine est sur le point d’étendre sa présence en Australie, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin annonçant de nouveaux déploiements de troupes et de véhicules tout en accusant la Chine de saper “la paix et la stabilité” dans la région. Cette décision intervient peu de temps après que Pékin a dénoncé Washington pour avoir promu “prolifération nucléaire” dans le cadre d’un accord conclu avec Canberra l’année dernière.

Dans une déclaration conjointe publiée à la suite de réunions entre Austin et son homologue australien mardi, les deux pays ont convenu de stationner des troupes américaines supplémentaires sur le continent, affirmant que Washington renforcerait ses forces terrestres, maritimes et aériennes afin de contrer Pékin.

« Les États-Unis et l’Australie partagent la vision d’une région où les pays peuvent déterminer leur propre avenir. Malheureusement, cette vision est remise en question aujourd’hui », Austin a déclaré aux journalistes après la réunion, affirmant que “Les actions dangereuses et coercitives de la Chine dans tout l’Indo-Pacifique, y compris autour de Taïwan, et vers les pays insulaires du Pacifique et dans les mers de Chine orientale et méridionale, menacent la paix et la stabilité régionales.”

Le chef militaire américain a donné peu de détails sur les nouveaux déploiements, mais a déclaré que le Pentagone “étendre les emplacements” pour les troupes de l’US Army et du US Marine Corps en Australie “renforcer [the] Présence terrestre des États-Unis. Il a également appelé à “des rotations plus réactives et résilientes des avions américains”, y compris les bombardiers et les avions de chasse.

Bien qu’Austin n’ait pas précisé le type d’avion qui serait envoyé, ses remarques interviennent des semaines après que des sources ont affirmé que Washington se préparait à envoyer six bombardiers B-52 à capacité nucléaire dans la région nord de l’Australie, qui accueille fréquemment des milliers de soldats américains pour des exercices conjoints. .

Les responsables se sont également engagés à poursuivre la collaboration militaire avec « Le Japon, l’Inde et les partenaires régionaux », et a appelé Tokyo à renforcer sa propre posture de force en Australie. Ils ont déclaré que cette dernière décision avait été convenue lors de la dernière réunion trilatérale des ministres de la Défense de l’Australie, du Japon et des États-Unis qui s’est tenue plus tôt cette année.

Pékin n’a pas encore commenté les déploiements à venir, mais a dénoncé à plusieurs reprises l’expansion militaire américaine dans l’Indo-Pacifique, y compris des missions régulières de démonstration de force avec des navires de guerre américains dans le détroit de Taiwan contesté et ailleurs dans les mers de Chine méridionale et orientale.

Lors d’une conférence de presse plus tôt mardi, le porte-parole du ministère chinois de la Défense, le colonel Tan Kefei, a déclaré que les politiques américaines ne faisaient qu’augmenter le risque de conflit nucléaire, citant les projets de Washington de fournir à Canberra des sous-marins à propulsion nucléaire dans le cadre du pacte AUKUS l’année dernière.

Chine “ne cherchera jamais l’hégémonie ni ne s’engagera dans l’expansion”, Tan a ajouté, arguant que Washington a “a attisé les flammes partout pour son propre intérêt, créant des divisions et des confrontations dans le monde, et apportant des troubles et des catastrophes partout où il allait.”