Les États-Unis renforcent leur aide aux inondations au Pakistan

L’annonce intervient alors qu’il est de plus en plus clair que le Pakistan est incapable de fournir même les secours les plus élémentaires aux plus de 33 millions de personnes touchées par la crise. La majorité de ceux qui ont fui leur foyer vivent dans des abris de fortune et nombre d’entre eux déclarent ne pas recevoir de nourriture, d’eau potable ou de soins médicaux.