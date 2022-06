Les États-Unis renforcent les tests de monkeypox, 142 cas confirmés

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden a commencé à expédier des tests de variole du singe à des laboratoires commerciaux, dans le but d’accélérer les diagnostics d’infections suspectées pour le virus qui a déjà infecté au moins 142 personnes aux États-Unis

Les Centers for Disease Control and Prevention envoient des tests à des laboratoires, notamment Aegis Science, Labcorp, Mayo Clinic Laboratories, Quest Diagnostics et Sonic Healthcare, qui, selon eux, augmenteraient considérablement la capacité du système de santé du pays à tester le monkeypox. Auparavant, les tests étaient largement confinés aux laboratoires de santé publique, qui, combinés, avaient une capacité d’environ 8 000 tests par semaine.

« Tous les Américains devraient être préoccupés par les cas de monkeypox », a déclaré le secrétaire à la Santé et aux Services sociaux Xavier Becerra dans un communiqué. « Heureusement, nous avons actuellement les outils pour combattre et traiter les cas en Amérique. En augmentant considérablement le nombre de sites de test dans tout le pays, nous permettons à tous ceux qui doivent être testés de le faire. »

La maladie provoque d’abord des symptômes pseudo-grippaux avant d’évoluer vers une éruption cutanée sur le visage et le corps et se trouve couramment dans certaines parties de l’Afrique centrale et occidentale. Mais cette année, 1 880 infections ont été signalées dans plus de 30 pays où la variole du singe n’est généralement pas présente.

La plupart de ces cas ont été trouvés en Europe. Au 21 juin, le CDC a confirmé 142 infections à monkeypox aux États-Unis

Le monkeypox appartient à la même famille de virus que la variole. La plupart des gens guérissent du monkeypox en quelques semaines, mais la maladie est mortelle pour jusqu’à 1 personne sur 10, selon l’Organisation mondiale de la santé.

Zeke Miller, l’Associated Press