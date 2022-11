Les États-Unis renforcent les défenses aériennes ukrainiennes et l’artillerie à longue portée

“Les États-Unis continuent de soutenir l’Ukraine avec une assistance militaire supplémentaire pour l’aider à se défendre, notamment contre les attaques incessantes du Kremlin contre les infrastructures énergétiques critiques de l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire d’État Antony J. Blinken dans un communiqué.

Les NASAMS, produits conjointement par les États-Unis et la Norvège, peuvent abattre des drones, des hélicoptères, des jets et des missiles de croisière. Deux des systèmes, ainsi que des équipages ukrainiens formés par la Norvège, ont été déployés au combat au début du mois.

Les attaques de missiles et de drones russes ont pesé lourdement sur le système de défense aérienne limité et disparate de l’Ukraine. L’Ukraine tire en moyenne deux missiles sur chaque roquette russe dans l’espoir d’augmenter ses chances de succès, et maintenant elle a besoin de plus de munitions et de systèmes de défense aérienne pour suivre le rythme, selon les responsables ukrainiens.

Le dernier paquet du Pentagone, qui porte à plus de 19 milliards de dollars la valeur totale des armes et équipements envoyés en Ukraine depuis l’invasion de la Russie en février, comprend également des munitions pour les systèmes de fusées d’artillerie à haute mobilité, ou HIMARS, qui se sont révélés efficaces pour repousser les Russes. .

Le HIMARS est un lance-roquettes avancé que les troupes ukrainiennes ont utilisé avec un effet dévastateur, frappant des cibles loin derrière les lignes, comme des dépôts de munitions, des postes de commandement et des ponts. Le récent succès de l’Ukraine à chasser la Russie de la ville méridionale de Kherson a mis davantage de lignes d’approvisionnement russes à portée des canons et des roquettes ukrainiens, y compris le HIMARS.