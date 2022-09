Les États-Unis rendront l’attaque contre Taïwan “vraiment difficile” pour la Chine – général de l’armée de l’air

Attaquer Taïwan serait “l’une des opérations militaires les plus difficiles de l’histoire” pour Pékin, a prévenu le général Clinton Hinote

Le Pentagone est prêt à cibler le soutien logistique de base de la Chine en cas d’agression envers Taïwan, a averti mardi le général américain et chef d’état-major adjoint pour l’avenir de l’armée de l’air Clinton Hinote lors d’un panel du Conseil de l’Atlantique sur l’avenir de la guerre aérienne.

“Nous allons rendre très difficile les manœuvres offensives contre nos amis et j’espère que notre adversaire potentiel, la Chine, y pensera s’il envisage la difficulté de traverser un détroit de 90 milles et d’aller contre Taïwan», a expliqué Hinote. “J’espère qu’ils comprendront que nous n’allons pas simplement laisser couler leur logistique.”

Nous allons faire tout notre possible pour l’arrêter et en faire l’une des opérations militaires les plus difficiles de l’histoire, et je pense que nous avons une chance de le faire.