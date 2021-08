Les États-Unis rendent hommage au chef d’une unité de police mexicaine accusé de meurtres

Le gouvernement de l’État a déclaré que GOPES est « l’une des unités clés de la police d’État et dispose d’un personnel hautement spécialisé », et ses officiers ont procédé à plus de 300 arrestations au cours des deux dernières années, y compris « des priorités parmi les dirigeants de groupes criminels organisés ». Il a déclaré avoir saisi 1 000 armes, 1 200 véhicules et environ 3,5 millions de dollars en espèces.