Les États-Unis rendent à Israël une ancienne pièce de monnaie juive pillée

JÉRUSALEM – Les autorités américaines ont restitué à Israël une pièce de monnaie juive rare, vieille de 2 000 ans, près de deux décennies après qu’elle ait été pillée, passée en contrebande et mise aux enchères aux États-Unis, a annoncé mardi l’autorité israélienne des antiquités.

Alors que d’autres types de pièces frappées par les rebelles juifs pendant la révolte sont plus courantes, cette dénomination de petites pièces en argent est “super rare”, a déclaré Eitan Klein de l’unité de prévention des vols de l’Autorité des Antiquités d’Israël. Parce qu’il y a moins de trois exemples connus, il est légalement considéré comme un artefact “d’importance nationale et scientifique”, a-t-il déclaré.

La révolte a été le premier de plusieurs soulèvements juifs majeurs contre Rome qui ont duré de 66 à 73, et ont inclus la destruction de Jérusalem et de l’ancien temple juif en l’an 70.

Selon l’autorité des antiquités, la pièce faisait partie d’un trésor volé par des pillards palestiniens de la vallée d’Elah à l’ouest de Jérusalem – site de la bataille biblique entre David et Goliath – en 2002. Elle a ensuite été passée en contrebande en Jordanie et en Grande-Bretagne, où il a reçu de faux documents et a été envoyé aux États-Unis.