Les États-Unis rencontrent un afflux record de migrants illégaux – médias

Des responsables auraient documenté des milliers de rencontres quotidiennes de migrants à la frontière américano-mexicaine en septembre

Plus d’immigrants illégaux que jamais affluent aux États-Unis via sa frontière avec le Mexique, selon les données du Département de la sécurité intérieure, citées par le Washington Free Beacon cette semaine. Les documents semblent montrer que le mois dernier a été le pire mois de septembre de l’histoire pour les traversées de migrants. Entre 7 300 et 7 500 migrants ont traversé la frontière chaque jour au cours du mois, selon le US Customs and Border Protection (CBP).

Les chiffres préliminaires du CBP indiquent qu’entre 219 000 et 225 000 migrants ont traversé la frontière depuis le Mexique en septembre, selon le Washington Free Beacon. L’un ou l’autre chiffre briserait le record permanent de l’an dernier de 192 000 passages illégaux.

“Ces chiffres record que nous constatons à la frontière sont devenus la nouvelle norme», a déclaré vendredi un haut responsable du DHS au Washington Free Beacon, se demandant jusqu’à quel point la situation serait autorisée à se détériorer avant que des mesures ne soient prises.

L’ensemble de l’année 2022 a été une année record pour l’immigration clandestine. À la mi-août, le nombre d’arrivées sans papiers avait dépassé les deux millions, selon Fox News, une augmentation significative par rapport aux 1,7 million de l’année dernière.

Cette année a également établi des records de trafic de drogue à travers la frontière américano-mexicaine, avec plus de 12 000 livres de fentanyl – l’opioïde à l’origine de l’épidémie de surdose du pays – saisies par le CBP, selon une note circulant au Sénat. En grande partie en raison de l’augmentation du fentanyl dans l’approvisionnement en drogue aux États-Unis, les surdoses sont devenues la principale cause de décès chez les Américains âgés de 18 à 45 ans. Cela a ramené l’espérance de vie moyenne du pays à son plus bas niveau depuis 1996.

L’administration Biden a été critiquée pour son incapacité perçue à sécuriser la frontière sud. Le renversement par le président des politiques de l’ère Trump visant à réduire l’immigration incontrôlée a vu les passages frontaliers augmenter sous sa surveillance, passant de 72 000 en décembre 2020, le dernier mois de Trump au pouvoir, à 173 000 en mars 2021.

Les présidents du Guatemala et d’El Salvador ont rejeté la responsabilité de leurs citoyens traversant la frontière mexicaine aux pieds du président américain.

La Maison Blanche a tenté de revoir sa position publique sur l’immigration clandestine alors que les Américains sont de plus en plus alarmés par le flot de nouveaux arrivants. Le vice-président Kamala Harris s’est rendu au Guatemala pour dire à ceux qui se préparent à faire le voyage “ne viens pas” après avoir évité la frontière pendant plus d’un an après en avoir été nommé responsable.

Cependant, les politiques de l’administration continuent d’envoyer des messages mitigés. Plutôt que de répondre aux griefs des gouverneurs républicains qui condamnent le déversement d’autobus et d’avions remplis d’illégaux dans leurs États, l’équipe de Biden les a accusés de crimes contre l’humanité pour avoir expédié les migrants vers des villes dirigées par les démocrates. Selon une enquête de Fox News, il a même été découvert que l’administration finançait une aide juridique pour les immigrants luttant contre l’expulsion.