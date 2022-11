Les États-Unis remportent un sixième titre consécutif par équipe féminine

L’équipe féminine des États-Unis a remporté mardi son sixième titre mondial consécutif par équipe lors des 51e Championnats du monde de gymnastique artistique.

L’équipe américaine a également obtenu sa place dans l’épreuve des Jeux Olympiques de Paris 2024, aux côtés de la Grande-Bretagne et du Canada qui ont respectivement terminé deuxième et troisième.

«Je le prends juste au jour le jour dans le gymnase. Nous sommes tous capables de faire de grandes choses et plus encore », a déclaré l’Américaine Shilese Jones, championne du monde pour la première fois, qui s’est également qualifiée pour les finales du concours multiple et des barres asymétriques. “Je suis super fier et je sais que nous pourrons frapper quelque chose de grand en 2024.”

La Chine, dont les athlètes ont eu du mal à trouver leur forme pendant la préparation, s’est classée sixième avec 157,529 points, le même classement qu’ils avaient eu lors de la qualification, rapporte Xinhua.

“Nous n’avons pas bien performé depuis le début et les filles étaient nerveuses tout au long de la finale”, a déclaré l’entraîneur Wang Liming. “Nous n’avons pas eu une bonne préparation et la condition physique des filles n’est pas au top niveau.”

Sans la légendaire Simone Biles et la championne olympique du concours multiple Sunisa Lee, les États-Unis étaient toujours les grands favoris pour remporter l’épreuve par équipe.

Emmenées par Jade Carey, championne olympique de l’exercice au sol, les Américaines ont récolté 167,263 points lors de la qualification de samedi et aucune équipe n’a réussi à en gagner plus après la compétition de dimanche.

Lors de la finale de mardi, l’équipe américaine a commencé sa campagne depuis le saut et a réclamé 43,133 points, le plus haut de tous les événements de toutes les huit équipes de la soirée.

Les finalistes des Jeux olympiques de Tokyo ont récolté 166,564 points au total, 3,201 points devant les hôtes britanniques, qui ont obtenu leurs meilleurs résultats dans l’épreuve par équipe féminine aux Championnats du monde. Le Canada a obtenu 160,563 points en troisième place.

Les huit équipes de la finale se sont également qualifiées pour les Championnats du monde de l’année prochaine, et d’autres places olympiques seront réservées dans ce tournoi.

Wang a déclaré que la Chine avait besoin de nouveaux visages pour les grandes compétitions.

« La plupart des athlètes de notre équipe ont participé à plusieurs grands événements au cours des dernières années. Nous aimerions les voir prolonger leur carrière le plus longtemps possible, mais nous avons également besoin de sang neuf pour rejoindre l’équipe. Ils auront plus de potentiel et renforceront la motivation de l’équipe », a déclaré Wang.

