Les États-Unis remportent la neuvième coupe des présidents consécutive

Les États-Unis ont remporté la Coupe des présidents pour la neuvième fois consécutive dimanche avec le champion olympique de Tokyo Xander Schauffele qui a assuré le point décisif dans un triomphe de 17,5-12,5 sur les Internationaux.

Schauffele n’a jamais été à la traîne en battant le Canadien Corey Conners 1-up, enfonçant un putt de trois pieds au 18e trou pour porter l’équipe américaine à 15,5 points et sceller le triomphe général à Quail Hollow.

“Ça fait du bien de gagner”, a déclaré Schauffele. «C’est devenu assez proche là-bas pendant un petit moment. Gagner, c’est gagner.

Les Américains, qui menaient 11-7 lors des 12 derniers matchs en simple, se sont améliorés à 12-1-1 dans la rivalité de tous les temps et n’ont jamais perdu à domicile.

“Ils ont très bien joué”, a déclaré le capitaine américain Davis Love. “C’était difficile. Ils ont fait beaucoup d’efforts ces trois dernières semaines. Ils sont arrivés prêts à partir.

Conners, sans victoire pour la semaine, a raté un putt normal de cinq pieds à 17 ans pour garder Schauffele 1-up.

À 18 ans, Schauffele a laissé tomber son troisième coup à trois pieds du trou et, après que Conners ait raté son troisième d’un bunker, a roulé dans le putt décisif pour égaliser le trou, gagner le match et déclencher une célébration américaine.

“On m’a donné l’opportunité et j’ai pu en profiter”, a déclaré Schauffele.

Les Internationaux n’ont pas pu faire le plus grand retour de l’histoire de la Coupe des Présidents et n’ont pas soulevé le trophée depuis 1998.

« Nous sommes un peu déçus », a déclaré le capitaine des Internationaux Trevor Immelman. « Nous avons cru en nous.

« Nous avons passé une semaine incroyable. Ils se battaient. Ces gars-là ont un cœur énorme. J’irai au combat avec eux d’un jour à l’autre.

Avec 10 des 16 joueurs les mieux classés au monde, l’équipe américaine était un grand favori sur une équipe mondiale qui a perdu le champion du British Open Cam Smith et plusieurs autres meilleurs joueurs qui sont passés du PGA Tour au LIV Golf, les rendant inéligibles.

“Trevor et ses gars ont fait un excellent travail pour saisir l’occasion”, a déclaré Love.

Tony Finau a remporté cinq des neuf derniers trous pour vaincre le Canadien Taylor Pendrith 3&1 et soulever les Américains à un point de décrocher la Coupe.

“Je me suis battu aussi fort que je n’ai jamais combattu dans un match”, a déclaré Finau. “Vous n’avez qu’à faire le travail.”

Jordan Spieth, sans victoire lors de sept matchs en simple de la Ryder et de la Coupe des Présidents, n’est devenu que le sixième joueur à obtenir un score de 5-0 en une seule Coupe des Présidents, remportant quatre trous de suite en retard pour vaincre l’Australien Cam Davis 4&3 pour le premier point américain.

“J’étais très nerveux”, a déclaré Spieth. « Je voulais me débarrasser de ce singe. Ils recherchent du rouge sur le tableau et ça fait vraiment du bien de pouvoir enfin le fournir.

« Vous ne pouvez pas mettre un prix là-dessus. J’ai fait tout ce que j’ai pu cette semaine.

Patrick Cantlay n’a jamais traîné en battant l’Australien Adam Scott 3&2 pour le deuxième point américain. Cantlay est allé 3-up après quatre trous et Scott, moins de coupe en 10 essais, n’a jamais été plus proche que 2-down après cela.

Sam Burns a terminé la semaine sans victoire mais a aidé la cause américaine en égalant le Japonais Hideki Matsuyama.

Thomas, Scheffler perdent

Les stars mondiales ont réussi deux premiers bouleversements pour retarder la fête américaine.

Le Sud-Coréen Kim Si-woo a battu Justin Thomas 1-up, l’Américain tombant à 0-3 en simple en carrière en Coupe des Présidents.

Thomas, qui est allé 4-0 avec Spieth par paires, a perdu après que Kim a coulé un putt de birdie de 10 pieds à 18 et Thomas a raté le sien de trois pouces plus près.

“Je croyais que je pouvais le faire et je l’ai fait”, a déclaré Kim. « Je n’ai jamais (ressenti) cette pression. Match vraiment dur. J’ai maintenu la pression sur lui et je suis resté positif et c’est pourquoi cela a fonctionné.

Thomas a remporté le championnat PGA 2017 à Quail Hollow et son deuxième majeur au PGA de cette année.

Le Colombien Sebastian Munoz a battu Scottie Scheffler, le mieux classé, 2 & 1, le champion des Masters avec une fiche de 0-3-1 cette semaine, la pire note de n’importe quel numéro un mondial dans une Coupe des Présidents.

“C’était difficile”, a déclaré Munoz. « C’est l’une des meilleures choses que j’ai jamais accomplies dans ma vie. Il a tout fallu. Je lui ai tout jeté dessus.

Dans les finitions après le corps à corps, le Sud-Coréen Im Sung-jae a battu Cameron Young 1-up, Lee Kyoung-hoon a battu Billy Horschel 3&1, Max Homa a battu le Sud-Coréen Kim Joo-hyung 1-up, Collin Morikawa a battu le Chilien Mito Pereira 3&2 et South L’Africain Christiaan Bezuidenhout a battu Kevin Kisner 2&1.

