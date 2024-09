Les États-Unis remportent 5 matches lors de la séance d’ouverture de la Coupe des Présidents

MONTRÉAL — Les matchs de la Coupe des Présidents étaient serrés. Le score après la séance d’ouverture n’était pas le cas.

Les Américains se sont accrochés à une avance d’un point lors des cinq matches de jeudi lorsqu’ils ont livré coup après coup, putt après putt, jusqu’à ce que cette série déjà déséquilibrée prenne une tournure familière.

États-Unis 5, International 0.

Les Américains ont balayé la première journée des matchs à quatre balles au Royal Montréal derrière un fougueux Scottie Scheffler, des exploits tardifs de Xander Schauffele et beaucoup d’aide de l’équipe internationale au défi de putting.

C’était la troisième fois qu’ils blanchissaient les Internationaux dès la première journée, et la première fois depuis 2000. Les Américains ont remporté une victoire de 11 points cette année-là.

« Nous sommes ravis de notre départ – tapez dans la main, célébrez – et nous allons maintenir la pression », a déclaré le capitaine américain Jim Furyk.

Le capitaine international Mike Weir avait un plan pour les deux premiers jours et il n’a rien vu sur le parcours qui pourrait apporter des changements pour les matchs à quatre de vendredi. Adam Scott n’a jamais fait partie d’une équipe gagnante depuis ses débuts en 2003, et il n’était pas sur le point de perdre espoir.

« La meilleure nouvelle, c’est qu’il y a demain pour nous. Ce n’est pas fini », a déclaré Scott. « Nous allons devoir sortir, nous battre très fort, trouver cet équipement, gagner une séance et aller dans la bonne direction. La ligne de score semble difficile. Mais je ne pense pas qu’il y ait eu une grande différence aujourd’hui. « .

Trois matchs ont atteint le 18ème green. L’un d’eux s’est terminé au 17e rang. Le match le plus court a été celui de Scheffler et Russell Henley qui ont obtenu le dernier mot dans une victoire 3-en-2 contre Tom Kim et Sungjae Im.

Scheffler et Henley n’ont jamais été menés dans ce qui a été le match le plus épicé d’une journée par ailleurs plate, la foule canadienne étant pour l’essentiel silencieuse après que Mackenzie Hughes, qui s’est absenté lors de la première séance, a bu une bière sur le tee d’ouverture pour les faire démarrer.

Scheffler et Kim sont de bons amis qui jouent à de nombreux jeux d’argent à Dallas. Au septième trou par 3, Kim, 22 ans, a réussi un putt d’un peu moins de 30 pieds et a fait une pirouette sur le green en criant : « Allons-y !

Scheffler a fait correspondre le birdie à peu près à la même longueur, et le joueur n°1 mondial s’est tourné vers Kim et a crié : « Qu’est-ce que c’était ?

Cela a été difficile au trou suivant lorsque Kim a réussi un autre long birdie, célébré de manière extravagante, puis lui et moi se sont dirigés vers le neuvième tee sans même regarder le putt de Scheffler.

« C’est la même chose que j’aurais fait à la maison s’il avait réussi un putt… et il a célébré comme ça. Donc c’est tout en s’amusant. Nous aimons nous affronter », a déclaré Scheffler. « C’est comme ça ici. C’est amusant de concourir et amusant de représenter notre pays, et à la fin du match, vous enlevez votre chapeau et vous serrez la main.

« Nous sommes amis après, nous ne sommes pas amis pendant, je suppose. »

Russell Henley, à gauche, et Scottie Scheffler de l’équipe américaine célèbrent leur victoire à la Coupe du Président jeudi. Getty Images

Les Internationaux n’ont jamais eu l’impression qu’ils allaient gagner la session. Ils ne s’attendaient pas non plus à un blanchissage.

Taylor Pendrith, l’un des deux Canadiens de l’alignement, a réussi un birdie au 12e alors que lui et Christiaan Bezuidenhout affrontaient Keegan Bradley et Wyndham Clark.

Schauffele et Tony Finau ont raté des putts de 3 pieds le 16 et leur match d’ouverture contre Jason Day et Byeong Hun An s’est déroulé sans problème.

Cela aurait pu se passer dans un sens ou dans l’autre. Mais la situation n’a fait qu’empirer pour les Internationaux.

Bezuidenhout a raté trois putts de 7 pieds en quatre trous, ce qui a empêché son équipe de remporter le match. Scott a raté une paire de putts dans la plage de 12 pieds.

Les Américains ont livré la marchandise.

Schauffele a expié son court échec en frappant son coup de départ à 7 pieds sur une épingle arrière au 17e par 3 pour un birdie, puis en frappant son approche à 3 pieds le 18 pour clôturer le match.

« Tony a lancé la fête sur les neuf premiers et il m’a soutenu toute la journée », a déclaré Schauffele. « Je pensais qu’il était temps pour moi de le soutenir. »

Bradley, le capitaine de la Ryder Cup pour l’année prochaine qui a passé 10 ans depuis sa dernière compétition de coupe, a réussi un putt de 35 pieds le 13 et a assuré une victoire de 1 contre Scott et Min Woo Lee avec un putt de 10 pieds. Les émotions jaillissaient de lui.

« C’était 10 ans d’énergie refoulée sans jouer à ces matchs », a déclaré Bradley. « Je me suis vraiment bien amusé aujourd’hui. »

Collin Morikawa et Sahith Theegala se sont remis d’un déficit de 1 sur 11 trous lorsque Morikawa a réussi un birdie aux 12e et 14e trous. Theegala l’a sécurisé avec une approche juste à l’intérieur de 3 pieds. Il a réussi le putt, la première fois de la journée qu’il a récupéré sa balle de golf de la coupe.

Dans le match d’ancrage, Patrick Cantlay a été plus implacable que jamais et Sam Burns a réussi un birdie de 10 pieds au 13e trou qui les a mis à 2, et Corey Conners et Hideki Matsuyama n’ont jamais pu prendre la tête.

Les Américains ont également balayé la séance d’ouverture en 1994. C’était la huitième fois lors des neuf dernières Coupes des Présidents qu’ils menaient après la première journée.

Vendredi, il y aura cinq matchs à quatre. Furyk maintient deux équipes ensemble, dont Scheffler et Henley, tandis que Cantlay et Schauffele cherchent à bâtir sur leur record en quatuor.

« Les deux derniers matchs sur la route ont été serrés », a déclaré Cantlay. « Je pense que c’est une déclaration énorme. Je pense que nous devons bâtir sur cela demain. »