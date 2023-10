Les États-Unis remettent à l’Ukraine plus d’un million de cartouches saisies sur un navire iranien | Actualités américaines

Les États-Unis ont envoyé en Ukraine plus d’un million de cartouches saisies sur un navire iranien en décembre dernier.

Des responsables du Pentagone ont confirmé à Sky News que le transfert de 1,1 million de cartouches pour armes légères de 7,62 mm vers l’Ukraine avait eu lieu lundi cette semaine.

Les munitions, cartouches standard pour les fusils d’assaut Kalachnikov de l’ère soviétique et leurs dérivés utilisés par le ukrainien militaires, auraient été stockés dans des installations militaires américaines au Moyen-Orient.

Cette décision contribuera à atténuer une pénurie de plus en plus critique de munitions dont dispose l’Ukraine alors que celle-ci poursuit sa contre-offensive contre Russie.

Selon un communiqué publié par le commandement central de l’armée américaine à Tampa, en Floride, les cartouches ont été saisies par la marine américaine en décembre lorsqu’elle a intercepté un navire dans le golfe Persique.

« Ces munitions ont été initialement saisies par les forces navales du Commandement central américain sur le boutre apatride Marwan 1 en transit, le 9 décembre 2022 », indique le communiqué.

« Les munitions étaient transférées du Corps des Gardiens de la révolution islamique [Iranian military] aux Houthis au Yémen en violation de la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette décision soulève des questions juridiques car les réglementations des Nations Unies exigent que les pays détruisent ou stockent les armes saisies.

Les responsables américains utilisent des outils de confiscation civile pour leur donner ce qu’ils croient être l’autorité légale pour effectuer les transferts.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré à Sky News : « Cette mesure de confiscation est le produit de l’effort coordonné du gouvernement américain pour faire appliquer les sanctions américaines contre… le régime iranien. Le 20 juillet 2023, une ordonnance finale de confiscation a été émise par un district américain. Tribunal. »

Le porte-parole a ajouté : « Le transfert par l’Iran d’une aide meurtrière à des groupes militants au Yémen viole la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) et le droit international et alimente l’instabilité régionale. Le soutien américain, en revanche, est fourni conformément au droit international et à un principe reconnu. gouvernement défendant son territoire souverain.

Il est probable que la même voie sera utilisée pour transférer davantage de munitions et de systèmes d’armes saisis en Iran.

Un document du ministère américain de la Justice, publié en mars de cette année, révèle comment un navire de la marine américaine, l’USS Lewis B Puller, a intercepté un navire sans pavillon appelé Marwan 1 dans le golfe Persique en décembre 2022.

« Une équipe de sécurité de l’USS Lewis B Puller est montée à bord du Marwan 1, qui était piloté par 11 ressortissants somaliens, un ressortissant kenyan et un ressortissant pakistanais. Les objets découverts par l’équipe de sécurité, qui étaient chargés à bord du Marwan 1, étaient constitués de une cargaison de munitions destinées aux armes conventionnelles », indique le document.

Image:

Les cartouches faisaient partie du transport. Photo : Département américain de la Justice





Le document explique comment les armes ont été dissimulées. « La marine iranienne… l’a chargé de munitions et d’explosifs, avant de placer des oranges, des pommes et des boissons gazeuses sur la cargaison de munitions pour les dissimuler. »

Cette semaine, un haut responsable de l’OTAN a lancé un avertissement sévère concernant la pénurie d’armes et de munitions dont dispose l’Ukraine.

« Le fond du canon est désormais visible… », a déclaré l’amiral néerlandais Rob Bauer, président du Comité militaire de l’OTAN, au Forum sur la sécurité de Varsovie.

À Washington, la poursuite du financement de l’Ukraine est mise en doute en raison du chaos politique au Capitole.

Le financement de l’Ukraine n’a pas été inclus dans le dernier projet de loi de dépenses provisoire adopté ce week-end. L’incertitude s’est aggravée cette semaine lorsque le président de la Chambre Kevin McCarthy, défenseur du financement de l’Ukraine, a été évincé.