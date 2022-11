Les États-Unis rejettent plus de 1 000 livraisons chinoises de composants d’énergie solaire en raison de problèmes d’esclavage

Plus de 1 000 expéditions de composants d’énergie solaire d’une valeur de centaines de millions de dollars se sont accumulées dans les ports américains depuis juin en vertu d’une nouvelle loi interdisant les importations en provenance de la région chinoise du Xinjiang en raison de préoccupations concernant le travail des esclaves, selon des responsables fédéraux des douanes et des sources de l’industrie.

Le niveau des saisies, qui n’a pas été signalé auparavant, montre à quel point une politique visant à faire pression sur Pékin au sujet de ses camps de détention ouïghours au Xinjiang risque de ralentir les efforts de l’administration Biden pour décarboner le secteur électrique américain afin de lutter contre le changement climatique.

Les douanes et la protection des frontières américaines ont saisi 1 053 expéditions d’équipements d’énergie solaire entre le 21 juin, date à laquelle la loi ouïghoure sur la protection du travail forcé est entrée en vigueur, et le 25 octobre, a-t-il déclaré à Reuters en réponse à une demande de documents publics, ajoutant qu’aucune des expéditions n’a encore été libéré.

L’agence n’a pas révélé les fabricants ni confirmé les détails de la quantité d’équipements solaires dans les expéditions, citant la loi fédérale qui protège les secrets commerciaux confidentiels.

Cependant, trois sources industrielles connaissant le sujet ont déclaré à Reuters que les produits retenus comprennent des panneaux et des cellules en polysilicium d’une capacité pouvant atteindre 1 gigawatt et principalement fabriqués par trois fabricants chinois – Longi Green Energy Technology Co Ltd, Trina Solar Co Ltd et JinkoSolar Holding Co.

Ensemble, Longi, Trina et Jinko représentent généralement jusqu’à un tiers des approvisionnements américains en panneaux. Mais les entreprises ont interrompu les nouvelles expéditions vers les États-Unis, craignant que des cargaisons supplémentaires ne soient également retenues, ont indiqué des sources de l’industrie.

Les sources ont demandé à ne pas être nommées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement sur la question.

La Chine nie les abus au Xinjiang. Pékin a d’abord nié l’existence de camps de détention, mais a ensuite reconnu avoir mis en place des “centres de formation professionnelle” nécessaires pour lutter contre ce qu’il a qualifié de terrorisme, de séparatisme et de radicalisme religieux au Xinjiang.

Vendredi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d’un point de presse régulier que les affirmations sur le recours au travail forcé au Xinjiang étaient “le mensonge du siècle fabriqué par un petit groupe d’individus anti-chinois” et entraveraient la réponse mondiale au changement climatique. .

“La partie américaine doit immédiatement arrêter la suppression déraisonnable des entreprises photovoltaïques chinoises et libérer les composants de panneaux solaires saisis aussi vite que possible”, a-t-il déclaré.

Dans un e-mail, Jinko a déclaré qu’il travaillait avec le CBP sur des documents prouvant que ses fournitures ne sont pas liées au travail forcé et est “confiant que les expéditions seront admises”.

Longi et Trina n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le goulot d’étranglement est un défi pour le développement solaire américain à un moment où l’administration Biden cherche à décarboniser l’économie américaine et à mettre en œuvre l’Inflation Reduction Act (IRA), une nouvelle loi qui encourage les technologies d’énergie propre pour lutter contre le changement climatique.

Les installations solaires aux États-Unis ont ralenti de 23% au troisième trimestre, et près de 23 gigawatts de projets solaires sont retardés, en grande partie à cause d’une impossibilité d’obtenir des panneaux, selon le groupe professionnel American Clean Power Association.

ACP a exhorté l’administration Biden à rationaliser le processus de vérification des importations.

“Après plus de quatre mois d’examen des panneaux solaires dans le cadre de l’UFLPA, aucun n’a été rejeté et au lieu de cela, ils restent coincés dans les limbes sans fin en vue”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

L’UFLPA suppose essentiellement que toutes les marchandises du Xinjiang sont fabriquées avec du travail forcé et oblige les producteurs à montrer la documentation d’approvisionnement de l’équipement importé jusqu’à la matière première pour prouver le contraire avant que les importations puissent être dédouanées.

Le CBP n’a pas voulu commenter la durée des détentions ni dire quand ils pourraient être libérés ou rejetés. “En fin de compte, cela dépend de la rapidité avec laquelle un importateur est en mesure de soumettre une documentation suffisante”, a déclaré la porte-parole du CBP, Rhonda Lawson.

Longi, Trina et Jinko s’approvisionnent en polysilicium auprès de fournisseurs américains et européens tels que Hemlock Semiconductor, une coentreprise basée dans le Michigan entre Corning Inc et Shin-Etsu Handotai Co Ltd, et l’allemand Wacker Chemie, ont indiqué les sources de l’industrie.

Un porte-parole de Wacker n’a pas voulu commenter les détentions aux États-Unis, mais a déclaré que la société s’approvisionnait en quartzite auprès de fournisseurs en Norvège, en Espagne et en France.

“Notre stratégie d’approvisionnement nous donne toutes les raisons d’être convaincus que les produits utilisés dans notre chaîne d’approvisionnement sont fabriqués dans le respect des droits de l’homme”, a déclaré le porte-parole Christof Bachmair.

Hemlock a déclaré dans un communiqué qu’elle s’approvisionne en silicium de qualité métallurgique auprès de fournisseurs utilisant du quartz extrait en Amérique du Nord et du Sud.

Le CBP a précédemment déclaré qu’il avait détenu environ 1 700 expéditions d’une valeur de 516,3 millions de dollars dans le cadre de l’UFLPA jusqu’en septembre, mais n’a jamais précisé combien de ces expéditions contenaient des équipements solaires.

L’UE a également proposé une interdiction des produits du Xinjiang mais n’en a pas mis en œuvre.