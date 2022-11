Les États-Unis rejettent les objections de la Chine à la mission en mer de Chine méridionale

BEIJING (AP) – La marine américaine a rejeté mardi les protestations de Pékin concernant une “opération de liberté de navigation” menée près d’une île tenue par la Chine dans la mer de Chine méridionale, lors du dernier incident attirant une nouvelle attention sur l’un des points chauds militaires potentiels du monde.

Dans un geste inhabituel, la 7e flotte de la marine a réfuté les objections de la Chine à la mission de mardi, la qualifiant de “dernière d’une longue série d’actions (chinoises) visant à déformer les opérations maritimes américaines légales et à affirmer ses revendications maritimes excessives et illégitimes” dans le Mer de Chine méridionale. La Chine revendique la zone pratiquement dans son intégralité.

La marine a déclaré que les vastes revendications maritimes de la Chine constituaient une menace sérieuse pour la liberté de navigation et de survol, le libre-échange et le commerce sans entrave, et la liberté d’opportunités économiques pour les nations riveraines de la mer de Chine méridionale.

“Tant que certains pays continueront de revendiquer et d’affirmer des limites aux droits qui dépassent leur autorité en vertu du droit international, les États-Unis continueront de défendre les droits et libertés de la mer garantis à tous”, a-t-il déclaré.

La marine a déclaré mardi que son croiseur lance-missiles USS Chancelorsville “affirmait les droits et libertés de navigation dans la mer de Chine méridionale près des îles Spratly, conformément au droit international”.

La Chine a qualifié l’action d’illégale et a déclaré qu’elle avait mobilisé des forces navales et aériennes pour émettre des avertissements et chasser le navire.

“Les actions de l’armée américaine ont gravement violé la souveraineté et la sécurité de la Chine, ce qui est une preuve supplémentaire de sa poursuite de l’hégémonie de la navigation et de la militarisation de la mer de Chine méridionale”, a déclaré le porte-parole du Southern Theatre Command, le colonel de l’Air Force Tian Junli. en disant.

« La Chine a une souveraineté incontestable sur les îles de la mer de Chine méridionale et leurs eaux adjacentes », a déclaré Tian.

Les conflits territoriaux de longue date en mer de Chine méridionale impliquant la Chine, les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Taïwan et Brunei ont longtemps été considérés comme une ligne de faille délicate dans la rivalité américano-chinoise dans la région.

Bien que les États-Unis ne revendiquent aucune voie navigable stratégique, où transitent chaque année environ 5 billions de dollars de commerce mondial, ils ont déclaré que la liberté de navigation et de survol est dans l’intérêt national des États-Unis. La mer abrite également de riches ressources halieutiques et un potentiel de ressources énergétiques et minérales.

En mars, le commandant américain de l’Indo-Pacifique, l’amiral John C. Aquilino, a déclaré à l’Associated Press que la Chine avait entièrement militarisé au moins trois des nombreuses îles qu’elle avait construites dans les eaux contestées avec des systèmes de missiles anti-navires et anti-aériens, des équipements laser et de brouillage. . Il l’a décrit comme un mouvement de plus en plus agressif qui menace toutes les nations opérant à proximité.

Puis, en juillet, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé la Chine à se conformer à une décision d’arbitrage de 2016 qui invalidait les vastes revendications de Pékin pour des raisons historiques en mer de Chine méridionale.

Lors d’une visite dans la région au début du mois, le vice-président américain Kamala Harris a réaffirmé l’engagement de Washington à défendre les Philippines en vertu du traité de défense mutuelle de 1951. Elle a également annoncé une aide supplémentaire de 7,5 millions de dollars aux forces de l’ordre maritime philippines.

Cela s’est produit peu de temps après que la marine philippine a allégué qu’un navire des garde-côtes chinois avait saisi de force des débris de roquettes chinoises alors que des marins philippins les remorquaient vers leur île.

