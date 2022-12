Les États-Unis rejettent les accusations portées contre Meng Wanzhou de Huawei

Les procureurs américains ont demandé jeudi à un juge de rejeter la fraude bancaire et d’autres accusations contre Meng Wanzhou, le directeur financier de Huawei Technologies en Chine, dont l’arrestation en 2018 a tendu les relations entre les États-Unis et la Chine.

Meng a conclu un accord avec les procureurs l’année dernière pour que les accusations portées contre elle soient rejetées le 1er décembre 2022, quatre ans à compter de la date de son arrestation au Canada sur mandat américain, comme l’a rapporté Reuters en premier.

En l’absence d’informations, Meng a violé l’accord, “le gouvernement demande respectueusement de rejeter le troisième acte d’accusation de remplacement dans cette affaire concernant l’accusé Wanzhou Meng”, a écrit l’avocate américaine de Brooklyn, Carolyn Pokorny, dans une lettre du 1er décembre adressée à la juge de district américaine Ann Donnelly.

Alors que la décision de jeudi était attendue, elle clôt un chapitre sur une phase particulièrement tendue des relations américano-chinoises qui a également poussé le Canada au milieu d’un affrontement plus large entre les deux superpuissances.

Meng avait été accusé de fraude bancaire et d’autres crimes pour avoir induit en erreur la banque mondiale HSBC Holdings Plc au sujet des activités de l’entreprise en Iran afin d’obtenir des services bancaires en violation des sanctions américaines.

Dans le cadre de son accord – un accord de poursuite différée – elle a reconnu avoir fait de fausses déclarations sur les activités iraniennes de la société lors d’une réunion en 2013 avec un dirigeant de banque.

Les fausses déclarations de Meng étaient dans une déclaration de faits qu’elle a convenue était exacte et volontaire et ne contredirait pas.

Huawei fait toujours face à des accusations

Huawei, un fabricant d’équipements de télécommunications que les États-Unis considèrent comme une menace pour la sécurité nationale, est toujours inculpé dans l’affaire, qui est pendante devant le tribunal de district américain de Brooklyn, NY. Aucune date de procès n’a encore été fixée et une conférence de mise en état est prévue le 27 février. sept.

Les accusations portées contre Huawei incluent tout, de la fraude bancaire au non-respect des sanctions en passant par le complot visant à voler des secrets commerciaux aux entreprises technologiques américaines et à entraver la justice. Il a plaidé non coupable.

REGARDER | Le Canada prend une décision tant attendue sur Huawei :

Le Canada interdit le chinois Huawei du réseau 5G Le gouvernement fédéral a annoncé qu’il interdirait au géant chinois des télécommunications Huawei d’accéder au réseau 5G du Canada pour des raisons de sécurité nationale.

À la suite de ses activités présumées, Huawei a été ajouté à une liste d’interdictions commerciales américaines, empêchant les fournisseurs américains de faire affaire avec l’entreprise.

Les États-Unis ont également mené une campagne mondiale contre Huawei, avertissant que le gouvernement chinois pourrait utiliser l’équipement de l’entreprise pour espionner.

Pas plus tard que cette semaine, la Federal Communications Commission des États-Unis a adopté les règles finales interdisant les nouveaux équipements de télécommunications de Huawei.

Meng, la fille du fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, est désormais présidente et vice-présidente tournante de la société, ainsi que directrice financière.

Elle s’est envolée pour la Chine depuis le Canada le 24 septembre 2021, le jour où elle a conclu l’accord. Deux Canadiens arrêtés en Chine peu de temps après son arrestation ont ensuite été libérés – Michael Kovrig et Michael Spavor – et deux frères et sœurs américains qui avaient été empêchés de quitter la Chine ont été autorisés à rentrer chez eux.

Des mois après la libération des deux Canadiens, Ottawa a suivi ses alliés de sécurité Five Eyes tels que la Grande-Bretagne et l’Australie en interdisant Huawei des réseaux 5G canadiens.

Un avocat de Meng a refusé de commenter et un porte-parole de Huawei n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.