NATIONS UNIES (AP) – Le chef de l’ONU et les hauts responsables ont exhorté jeudi les États-Unis à revenir sur leur décision de déclarer les rebelles du Yémen soutenus par l’Iran comme un groupe terroriste pour empêcher une famine massive et la mort dans la nation arabe déchirée par le conflit – mais l’administration Trump dans ses derniers jours s’est tenu par son action.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, a déclaré au Conseil de sécurité que les États-Unis avaient écouté les avertissements sur l’impact humanitaire de la désignation terroriste et prendraient des mesures pour réduire l’impact sur les livraisons d’aide et les importations commerciales.

«Mais nous pensons que cette étape est la bonne marche à suivre pour envoyer le bon signal si nous voulons que le processus politique avance», a-t-il déclaré.

En 2014, les rebelles Houthis ont envahi la capitale, Sanaa, et une grande partie du nord du Yémen, poussant le gouvernement à l’exil. Une coalition soutenue par les États-Unis et dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue l’année suivante pour tenter de restaurer le gouvernement internationalement reconnu, mais des années d’efforts de l’ONU pour amener les deux parties à accepter un cessez-le-feu et à entamer des négociations de paix n’ont pas abouti.

Le conflit a été désastreux pour le Yémen, le pays le plus pauvre du monde arabe, tuant plus de 112 000 personnes, créant la pire crise humanitaire au monde et détruisant les infrastructures des routes et des hôpitaux aux réseaux d’eau et d’électricité.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré dimanche les Houthis «organisation terroriste étrangère». La désignation prend effet le 19 janvier, dernier jour complet du président Donald Trump avant que Joe Biden ne soit nommé président.

Le chef humanitaire de l’ONU, Mark Lowcock, a averti le Conseil de sécurité que la désignation américaine entraînerait probablement une «famine d’une ampleur que nous n’avons pas vue depuis près de 40 ans».

Les données montrent que 16 millions des 30 millions d’habitants du Yémen auront faim cette année, a-t-il déclaré. «Déjà, environ 50 000 personnes meurent de faim. … 5 millions de plus sont juste derrière eux.

Lowcock a déclaré que le Yémen importait 90% de sa nourriture, presque tous achetés par des canaux commerciaux, de sorte que les expéditions d’aide ne peuvent pas suffire à conjurer la faim.

Soulignant que la désignation voit déjà les entreprises se retirer du Yémen, Lowcock a averti que la famine ne sera pas empêchée par les mesures que les États-Unis ont promis d’introduire afin que l’aide humanitaire et les importations puissent continuer à atteindre le Yémen.

Le directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley, a déclaré au conseil que l’agence lauréate du prix Nobel de la paix avait été contrainte de réduire le nombre de Yéménites recevant de l’aide de 13 millions à 9 millions, puis de réduire de moitié les rations en raison d’un manque de financement.

À partir du 1er février, «nous devrons réduire les rations à 25%» car l’argent s’épuise, a-t-il ajouté.

Beasley a prédit que l’action américaine, couplée à la crise du financement, créera «une catastrophe» et laissera 24 millions des 30 millions de Yéménites «lutter pour manger» et obtenir du carburant et des médicaments.

«En 2020, les États-Unis se sont tournés vers le PAM avec un soutien de 3,75 milliards de dollars et j’en suis très reconnaissant», a-t-il déclaré. «Mais cette désignation – elle doit être réévaluée, elle doit être réévaluée et, franchement, elle doit être inversée.»

Beasley a déclaré que le PAM avait besoin de 860 millions de dollars pour éviter la famine au Yémen pendant les six prochains mois, et «nous n’en avons même pas la moitié».

Il a déclaré que les États arabes du Golfe – en particulier l’Arabie saoudite – « doivent prendre en charge le volet financier humanitaire pour ce problème. » S’ils ne le font pas, a-t-il averti, les donateurs prendront de l’argent d’autres pays où il en a désespérément besoin, « ce qui signifie nous allons avoir la famine dans de très nombreux autres pays. »

Martin Griffiths, l’envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, a soutenu l’évaluation de Lowcock selon laquelle la désignation américaine «contribuerait à la famine au Yémen et devrait donc être révoquée».

En outre, a-t-il déclaré, «nous craignons qu’il y ait inévitablement un effet dissuasif sur mes efforts pour rapprocher les parties.»

Le porte-parole de l’ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que le secrétaire général Antonio Guterres soutenait les appels de Lowcock, Beasley et Griffiths pour que les États-Unis reviennent sur leur désignation, soulignant leurs remarques «très passionnées» et détaillées sur les conséquences pour les Yéménites.

Sur le plan politique, Griffiths a condamné l’attaque de missiles du 30 décembre contre l’aéroport civil d’Aden visant le cabinet nouvellement formé, une attaque qui a tué plus de 25 personnes. Il a déclaré que le gouvernement internationalement reconnu du Yémen avait conclu que les Houthis étaient «derrière l’attaque» – une accusation que les rebelles ont démentie.

L’ambassadrice britannique Barbara Woodward a déclaré au conseil que le Royaume-Uni «estime qu’il est très probable que les Houthis soient responsables de cette attaque lâche et lâche».

«Seuls eux avaient les moyens, le mobile et l’opportunité de cette tentative claire et déplorable de déstabiliser le gouvernement yéménite nouvellement formé», a-t-elle déclaré.

Griffiths a exprimé «sa solidarité avec le nouveau gouvernement, qui a démontré sa détermination à rester à Aden malgré les risques sécuritaires pour s’acquitter de ses devoirs envers le peuple yéménite».