Le ministre japonais de la Défense souhaite que Washington « unifie » son réseau d’alliances informelles en Asie en un bloc militaire formel

Un haut responsable du Département d’État américain a déclaré que c’est « trop tôt » de discuter de la construction d’un bloc de type OTAN en Asie, après que le ministre japonais de la Défense Shigeru Ishiba a appelé Washington à discuter de la question plus en profondeur.

Ishiba, qui est l’un des principaux candidats à la succession du Premier ministre Fumio Kishida, a appelé la semaine dernière à la création d’un « Version asiatique de l’OTAN » par « unir » ses divers accords de sécurité dans la région dans un pacte de défense formel. « Nous devrions au moins approfondir nos discussions sur ce sujet », il a dit.

S’exprimant lors d’une conférence à Washington, DC mardi, le secrétaire d’État adjoint américain pour l’Asie de l’Est et le Pacifique, Daniel Kritenbrink, a rejeté la suggestion d’Ishiba.

« Il est trop tôt pour parler de sécurité collective dans ce contexte, et [the creation of] des institutions plus formelles », Kritenbrink a déclaré, selon le journal japonais Nikkei. « Nous nous concentrons sur l’investissement dans l’architecture formelle existante de la région et sur la poursuite du développement de ce réseau de relations formelles et informelles. Nous verrons ensuite où cela nous mènera. »

Alors que le responsable a déclaré que les États-Unis veulent éviter de créer un « alliance de type bloc » Dans la région Asie-Pacifique, Washington a passé des décennies à construire un réseau de partenariats et d’accords multilatéraux dans la région que ses rivaux – en particulier Pékin – considèrent comme des étapes vers une paix de facto. « L’OTAN asiatique. »

Le pacte AUKUS entre l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que le dialogue quadrilatéral sur la sécurité entre l’Australie, l’Inde, le Japon et les États-Unis ont tous deux été critiqués par la Chine comme des tentatives de Washington de « provoquer une confrontation » La coopération accrue de l’OTAN avec le Japon, la Corée du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande a également été condamnée par Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lin Jian, ayant appelé en juillet les dirigeants du bloc à « Arrêtons de créer des tensions, de propager la mentalité de la guerre froide et de provoquer une confrontation entre blocs dans la région Asie-Pacifique. »

La Russie, la Chine et la Corée du Nord ont toutes critiqué les traités de défense que les États-Unis maintiennent avec la Corée du Sud et le Japon. Les exercices militaires conjoints entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon ont augmenté en ampleur et en fréquence, et ont « des connotations antirusses et antichinoises », La semaine dernière, Gueorgui Zinoviev, chef du premier département Asie du ministère russe des Affaires étrangères, a lancé un avertissement.

La proposition d’Ishiba a également été critiquée au Japon. « L’essence de l’OTAN est de protéger collectivement un État membre contre une attaque armée d’un ennemi étranger commun », Toshimitsu Motegi, qui est également en lice pour succéder à Kishida, a déclaré à Nikkei. « Contrairement à l’Europe, l’Asie est composée de pays aux cultures et aux systèmes politiques divers. Chaque pays entretient des relations différentes avec la Chine. »

Kishida, qui a également déclaré que le Japon doit « renforcer sa coopération avec l’OTAN et ses partenaires », Le mois dernier, le président du Parti libéral-démocrate (LPR) a annoncé qu’il démissionnerait de son poste de Premier ministre et de chef du parti, en raison d’une popularité décevante. Le LPR organisera un vote interne pour choisir le successeur de Kishida le 27 septembre.