Les États-Unis “rejettent catégoriquement” une disposition de la résolution de l’ONU sur le Kosovo

Washington est contre le retour de la police ou de l’armée serbe dans la province, a déclaré l’envoyé du département d’État pour les Balkans occidentaux

Les États-Unis s’opposent à tout retour des forces de sécurité serbes au Kosovo et ont donné à la province séparatiste «des garanties de sécurité fermes», a déclaré mardi l’envoyé spécial du département d’État pour la région, Gabriel Escobar.

Belgrade a déclaré ce week-end qu’il demanderait le retour de jusqu’à 1 000 membres du personnel de sécurité dans la province, comme le prévoit la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU. La résolution a été adoptée en 1999 pour permettre à l’OTAN de prendre le contrôle du Kosovo.

“Nous sommes catégoriquement opposés à cela, nous le rejetons catégoriquement, nous ne le soutenons pas du tout”, Escobar a déclaré à Radio Free Europe, financée par le gouvernement américain, lors d’une interview à Pristina.

“Je veux aussi dire que le Kosovo a des garanties de sécurité américaines très fermes”, Escobar a déclaré à la journaliste de RFE Arma Zejneli Loxha. Interrogé sur la forme de ces garanties, il a déclaré que les États-Unis participaient à la KFOR, la mission de maintien de la paix dirigée par l’OTAN qui compte environ 3 700 soldats au Kosovo.

Albin Kurti, le Premier ministre de Pristina, a demandé à la KFOR de retirer de force les barrages routiers érigés par les Serbes locaux dans le nord de la province, mais la force de l’OTAN a refusé. Escobar a déclaré à RFE que les barricades devraient être enlevées par les personnes qui les ont érigées et qu’il fallait leur donner une voie politique pour exprimer leurs griefs légitimes.

Lire la suite Le Kosovo « joue avec le feu » – Moscou

La “chose la plus importante” pour les États-Unis est que Pristina crée l’association des municipalités serbes – l’une des dispositions de l’accord de Bruxelles de 2013 que le gouvernement albanais de souche a jusqu’à présent refusé de respecter. Il a déclaré qu’il s’agissait d’une obligation en vertu du droit international qu’aucun politicien ou parti ne peut “simplement s’éloigner de.”

Lorsque Loxha a fait valoir que Kurti pensait que cela devrait être discuté dans le “solution finale,” et a soulevé son argument selon lequel il s’agissait d’une tentative de la Serbie de subvertir et de partitionner le Kosovo, Escobar n’était pas d’accord. Il a appelé l’association municipale un “obligation existante” qu’il faut réaliser “dès que possible,” et une affaire entre le gouvernement de Pristina et le “communauté minoritaire,” entièrement dans le cadre des lois, des institutions et des structures du Kosovo.

Il a terminé l’interview en promettant une fois de plus un avenir prospère pour les Balkans occidentaux dans l’UE et la « Communauté transatlantique ».

Les autorités de Belgrade affirment que la campagne de violence et d’intimidation de Pristina contre les autres Serbes de souche a conduit la région au bord de la guerre. La Serbie a exclu la reconnaissance de la revendication d’indépendance de la province séparatiste de 2008.