La Chambre des représentants des États-Unis a réintroduit un projet de loi visant à interdire les importations en provenance de la région du nord-ouest de la Chine du Xinjiang, à moins que les produits entrant ne puissent être vérifiés comme étant produits sans travail forcé.

Le projet de loi remanié, qui avait déjà été adopté par la Chambre par 406 voix contre 3, est conçu pour réprimer le gouvernement chinois, que les États-Unis ont accusé d’avoir commis « génocide » contre les musulmans ouïghours du Xinjiang.

En vertu de la loi, le président américain Biden serait en mesure d’imposer des sanctions contre le trafic de personnes ouïghours au Xinjiang. La région est un important exportateur de coton et de tomates aux États-Unis.

Les sociétés cotées aux États-Unis seraient également tenues de divulguer leur implication financière dans les entreprises chinoises utilisant le travail forcé – une mesure laissée de côté par un projet de loi similaire du Sénat en janvier.

«Nous avons assisté avec horreur à la création par le gouvernement chinois, puis à l’extension d’un système de camps d’internement extrajudiciaire de masse ciblant les Ouïghours et les minorités musulmanes». a déclaré le démocrate Jim McGovern (D-MA), qui a réintroduit le projet de loi.

L’ONU a déclaré en 2018 avoir vu des rapports crédibles selon lesquels plus d’un million de personnes avaient été détenues «Rééducation politique» camps du Xinjiang.

Le nouveau projet de loi américain bénéficie d’un soutien bipartisan dans toute la Chambre, bien qu’il soit apparemment devenu le centre d’intérêt de groupes de pression ayant des liens commerciaux avec la région chinoise en question.

Dans l’un de ses derniers actes en tant que président des États-Unis, Donald Trump a annoncé le mois dernier l’interdiction de toutes les importations de coton et de tomates cultivés au Xinjiang, y compris les sauces, les graines et d’autres produits.

À peu près à la même époque, le secrétaire d’État américain de l’époque, Mike Pompeo, accusait la Chine «Tentative systématique de détruire les Ouïghours» – des allégations que Pékin nie.

«Il n’y a pas de viol et d’abus sexuels soi-disant systématiques à l’égard des femmes, la Chine est un État de droit, notre constitution garantit et protège les droits de l’homme, cela est inscrit dans notre système juridique et le travail du gouvernement», Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré au début du mois.

