Les États-Unis refusent de limiter l’utilisation des armes nucléaires

Le Pentagone a maintenu le droit d’utiliser des ogives nucléaires contre des menaces non nucléaires, contrairement à l’engagement de campagne du président Biden

Le Pentagone a révélé jeudi dans son rapport tant attendu sur la stratégie de défense nationale (NDS) qu’étant donné les menaces croissantes à la sécurité nationale posées contre les États-Unis et leurs alliés, Washington doit laisser la porte ouverte à des options telles qu’une première frappe nucléaire et l’utilisation de l’arme nucléaire. des armes pour prévenir les attaques non nucléaires. Cette conclusion a été approuvée par la Maison Blanche après un examen approfondi par le Pentagone de “pas de première utilisation” et “seul but” politiques nucléaires.

“Ces approches entraîneraient un niveau de risque inacceptable, à la lumière de la gamme de capacités non nucléaires développées et mises en service par des concurrents qui pourraient infliger des dommages de niveau stratégique aux États-Unis et à leurs alliés et partenaires”, dit le NDS. “Certains alliés et partenaires sont particulièrement vulnérables aux attaques avec des moyens non nucléaires qui pourraient produire des effets dévastateurs.”

Biden a promis lors de sa candidature à la présidence en 2020 qu’il travaillerait à réduire les utilisations potentielles de l’armement nucléaire américain. “Le seul objectif de l’arsenal nucléaire américain devrait être de dissuader – et si nécessaire, de riposter contre – une attaque nucléaire. En tant que président, je travaillerai à mettre cette conviction en pratique, en consultation avec nos alliés et nos militaires. »

La décision de rejeter à la place les limites d’utilisation des armes nucléaires intervient dans un contexte de tensions croissantes avec la Russie et la Chine. Pékin investit massivement dans l’expansion et la modernisation de ses capacités nucléaires, a déclaré le Pentagone. “D’ici les années 2030, les États-Unis seront, pour la première fois de leur histoire, confrontés à deux puissances nucléaires majeures en tant que concurrents stratégiques et adversaires potentiels.”

Washington n’utilisera pas ou ne menacera pas d’utiliser des armes nucléaires contre des États non nucléaires qui sont parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, selon le rapport NDS. “Pour tous les autres États, il reste une gamme étroite d’éventualités dans lesquelles les armes nucléaires américaines peuvent encore jouer un rôle dans la dissuasion des attaques qui ont un effet stratégique contre les États-Unis ou leurs alliés et partenaires.”

Le rapport a qualifié la Chine de menace n ° 1 pour la sécurité nationale contre les États-Unis, malgré la montée des tensions avec Moscou à propos du conflit ukrainien. Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que la Chine était “le seul concurrent qui ait à la fois l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, le pouvoir de le faire.”

Les États-Unis restent le seul pays à avoir jamais utilisé des armes nucléaires contre un autre pays – les bombes atomiques larguées sur le Japon en août 1945.