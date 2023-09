Les États-Unis réduisent leur aide militaire à l’Égypte et envoient de l’argent à Taïwan

Les États-Unis considèrent l’Égypte comme un partenaire crucial pour la sécurité au Moyen-Orient et comme un pilier de la stabilité régionale. À la fois comme incitation, puis comme récompense, pour les accords de Camp David qui ont apporté la paix entre Israël et l’Égypte en 1978, les deux pays sont rapidement devenus les plus grands bénéficiaires de l’aide américaine en matière de sécurité. Depuis lors, les États-Unis ont fourni à l’Égypte plus de 50 milliards de dollars d’aide militaire et 30 milliards de dollars d’aide économique, selon le Département d’État.