Les États-Unis redoublent d’efforts pour démentir les avertissements de “bombe sale”

Le chef du Pentagone a rejeté les “fausses allégations de la Russie sur l’Ukraine”, les décrivant comme un prétexte à l’escalade

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a rejeté les avertissements de Moscou concernant les plans présumés de Kiev de déployer une “bombe sale” pour piéger la Russie. La déclaration est intervenue lors d’un appel téléphonique avec son homologue ukrainien lundi.

Le chef du Pentagone s’est entretenu avec le ministre de la Défense Alexey Reznikov pour “réaffirmer l’engagement inébranlable des États-Unis à soutenir la capacité de l’Ukraine à contrer l’agression russe”, selon la lecture de l’appel.

Il a aussi “Fortement condamné” Frappes russes sur les infrastructures civiles ukrainiennes et “a réitéré que les États-Unis rejettent les allégations publiques et fausses de la Russie concernant l’Ukraine”, les décrivant comme “un prétexte pour une nouvelle escalade russe de sa guerre illégale et injustifiée contre l’Ukraine.”

Austin a également soulevé la question avec le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg. Les deux fonctionnaires “a discuté des engagements diplomatiques récents avec la Russie” et ce qu’ils appelaient “La fausse accusation de Moscou selon laquelle l’Ukraine se prépare à utiliser une bombe sale sur son propre sol.”

Stoltenberg a répété le sentiment dans une interview avec Politico, décrivant les avertissements comme “absurde,” disant que Kiev est “se battre si fort pour se libérer” son territoire.

Lundi, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a averti que la menace de l’Ukraine est évidente, ajoutant que l’incrédulité de l’Occident ne signifie pas que la menace cesse d’exister.

Selon le ministère russe de la Défense, un éventuel attentat à la “bombe sale” permettrait à l’Ukraine de présenter la Russie comme un “terroriste nucléaire”, d’intimider la population locale et de déclencher un exode de réfugiés vers l’Union européenne.

L’ambassadeur de Moscou auprès des Nations Unies, Vassily Nebenzia, a écrit au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, l’exhortant “faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher ce crime odieux”. Il a également déclaré que la Russie “considérer l’utilisation d’une bombe sale par le régime de Kiev comme un acte de terrorisme nucléaire”.

La Russie a déjà mis en garde les hauts responsables de la Turquie, des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France contre la possibilité d’un accident nucléaire. Tous, à l’exception d’Ankara, ont réfuté ce qu’ils ont appelé le “Allégations manifestement fausses” ajoutant que cela “ne devrait pas servir de prétexte à une plus grande escalade.” Kiev a également démenti les allégations de Moscou. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a noté que la seule partie capable de lancer une attaque à l’aide d’armes nucléaires est la Russie elle-même.