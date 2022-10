Les États-Unis redéploient un porte-avions en Corée

La décision a provoqué un nouvel essai de missile par Pyongyang

L’armée américaine a stationné un groupe de frappe de porte-avions au large des côtes de la Corée du Sud en représailles à un récent lancement de missile par le nord, redéployant la puissante unité navale quelques semaines seulement après sa première visite depuis plusieurs années.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont annoncé cette décision mercredi, affirmant qu’un groupe aéronaval américain dirigé par l’USS Ronald Reagan reviendrait bientôt en mer de l’Est.

« Le redéploiement du groupe aéronaval sur la péninsule coréenne est très inhabituel et démontre la volonté résolue du [South Korean]- Alliance américaine contre les provocations et menaces nord-coréennes successives », L’armée de Séoul a déclaré, ajoutant qu’elle continuerait “étroite collaboration” avec les États-Unis.

Le porte-avions américain et ses navires de soutien – qui viennent de visiter les eaux sud-coréennes le mois dernier lors de leur premier voyage dans la péninsule depuis 2018 – ont été envoyés en représailles à un test de missile par Pyongyang plus tôt cette semaine. Le procès a vu des munitions traverser la mer de l’Est jusqu’à l’espace aérien japonais, provoquant une condamnation immédiate de la part de Washington, de Séoul et de Tokyo.

La RPDC a répondu au déploiement par un autre essai d’armes, tirant deux missiles balistiques à courte portée tôt jeudi, selon des responsables militaires sud-coréens. Ils ont déclaré que les lancements provenaient de la région de la capitale nord-coréenne et avaient été effectués à 22 minutes d’intervalle, un projectile parcourant 217 miles (350 kilomètres) et l’autre 497 miles (800 km). Bien qu’ils aient été tirés vers le Japon, les missiles n’ont pas atteint la zone économique exclusive du pays.

Le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a par la suite critiqué le retour du porte-avions alors que “une menace sérieuse pour la stabilité de la situation sur la péninsule coréenne et dans ses environs”, ajoutant qu’il condamne fermement tout effort mené par les États-Unis pour imposer de nouvelles sanctions par le biais des Nations Unies.

Le nord a effectué un nombre record de lancements de missiles cette année, en organisant six au cours des 14 derniers jours. Il a déclaré que le test de jeudi était un “juste contre-mesure” après plusieurs séries d’exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud ces dernières semaines, et a condamné à plusieurs reprises ces exercices comme des répétitions d’une invasion.

