Les États-Unis redéploient un bombardier à longue portée dans la péninsule coréenne

Un B-1B supersonique a participé à des exercices conjoints américano-sud-coréens à la suite du dernier test ICBM du Nord

Un bombardier stratégique à longue portée américain B-1B Lancer a été redéployé dans la péninsule coréenne pour participer à un exercice conjoint américano-sud-coréen, a annoncé samedi l’armée de Séoul, citée par les médias locaux. L’annonce est intervenue un jour après que la Corée du Nord a effectué son dernier test de missile balistique intercontinental (ICBM).

“La Corée du Sud et les États-Unis ont mené aujourd’hui un exercice aérien conjoint avec le bombardier stratégique B-1B de l’US Air Force redéployé sur la péninsule coréenne”, a-t-il ajouté. a déclaré le Joint Chiefs of Staff (JCS) du Sud dans un communiqué.

L’armée a déclaré que le bombardier supersonique américain avait survolé la zone d’identification de la défense aérienne du Sud et était escorté par des avions à réaction sud-coréens F-35A et des chasseurs américains F-16.

“Grâce à cet exercice, nous avons une fois de plus démontré la capacité militaire conjointe de l’alliance Corée du Sud-États-Unis et l’engagement de Washington à protéger la péninsule coréenne et à fournir une dissuasion étendue”, a-t-il ajouté. dit le JCS.

Plus tôt ce mois-ci, l’agence de presse Yonhap a annoncé que Washington redéploierait des bombardiers B-1B en Corée du Sud pour la première fois depuis 2017. Cette décision, selon le média, fait suite à la demande de Séoul demandant aux États-Unis d’intensifier le déploiement de “actifs stratégiques” vers la péninsule au milieu d’un nombre record de lancements de missiles par le Nord cette année.

Vendredi, les militaires des deux États ont mené des exercices aériens au-dessus de la mer de l’Est en réponse à ce que le JCS a appelé “La provocation ICBM de la Corée du Nord.”

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a déclaré que le dernier test ICBM de son pays réaffirmerait le gouvernement de la RPDC “forte volonté” venger ses ennemis” “La folie de l’agression et des exercices de guerre qui tentent de détruire la paix et la stabilité de la péninsule coréenne.” Le test a eu lieu moins de 24 heures après le lancement d’un missile balistique à courte portée par le Nord.

Pyongyang a condamné à plusieurs reprises les exercices militaires de la Corée du Sud et de ses alliés, les qualifiant de préparation à une invasion, et insiste sur le fait que ses lancements de missiles sont une réponse légitime à «provocation» des États-Unis et de ses partenaires dans la région. Washington a également qualifié les actions de la Corée du Nord de provocatrices et lui a demandé de cesser tous les essais d’armes.