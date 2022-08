Les États-Unis récupèrent un avion de chasse perdu

Un F-18 américain qui a «soufflé par-dessus bord» dans l’océan le mois dernier a été remonté d’une profondeur de près de 10 000 pieds

La marine américaine a récupéré avec succès un F-18 Super Hornet perdu en mer en raison de “temps lourd,” après que l’avion de chasse a été soufflé du pont d’un porte-avions et a coulé à des milliers de pieds dans la Méditerranée.

La 6e flotte américaine a déclaré que le F/A-18E Super Hornet avait été retrouvé et ramené à la surface lundi, “récupéré d’une profondeur d’environ 9 500 pieds” par une équipe de plongée de sauvetage de la Marine.

“La recherche et la récupération ont pris moins de 24 heures, un véritable témoignage du dévouement et de la capacité de l’équipe”, dit le lieutenant Cmdr. Miguel Lewis, un officier de sauvetage de la mission, ajoutant que la récupération a été effectuée “en toute sécurité et efficacement.”

Lire la suite Un pilote tué dans le crash d’un avion de chasse américain

La 6e flotte a noté que l’engin a été amené à un “installation militaire à proximité” et serait bientôt ramené aux États-Unis.

La Marine a initialement signalé qu’un Super Hornet transporté à bord du porte-avions USS Harry S. Truman “soufflé par-dessus bord” à cause de “gros temps inattendu” lors d’une mission de ravitaillement en Méditerranée le 8 juillet. Il a fourni peu d’autres détails sur l’incident à l’époque, bien qu’il ait noté qu’un marin avait reçu “blessures mineures” et que le reste de l’avion de Truman est resté “pleine mission capable.”

Le même type d’avion de chasse a été impliqué dans un accident dans le désert de Mojave, dans le sud de la Californie, au début de l’été, qui a fait la mort d’un aviateur de la Marine. Le pilote décédé a été identifié comme étant le lieutenant Richard Bullock, affecté à un escadron d’avions de combat basé à la base aéronavale de Lemoore en Californie, et les responsables affirment que l’accident fait toujours l’objet d’une enquête.