Les États-Unis récupèrent des «capteurs clés» d’un ballon espion chinois présumé | Nouvelles américaines

Les États-Unis affirment avoir récupéré des capteurs clés du ballon espion chinois présumé qu’ils ont abattu alors que les tensions entre les pays s’intensifiaient.

Le ballon chinois, que Pékin nie être un navire espion du gouvernement, a passé une semaine à survoler les États-Unis et le Canada avant que le président Joe Biden n’ordonne qu’il soit abattu au large du Côte de la Caroline du Sud.

Le commandement nord de l’armée américaine a déclaré dans un communiqué: “Les équipages ont pu récupérer d’importants débris sur le site, y compris tous les capteurs et pièces électroniques prioritaires identifiés ainsi que de grandes sections de la structure.”

La chute du ballon le 4 février a été suivie de trois autres objets non identifiés abattus au-dessus de l’espace aérien nord-américain.

Le ballon a été abattu au large de la Caroline du Sud le 4 février



Comment les États-Unis ont abattu le "ballon espion" chinois



Les États-Unis ont admis que beaucoup de choses sur les objets sans pilote les plus récents restent inconnues, y compris comment ils restent en l’air, qui les a construits et s’ils ont peut-être collecté des renseignements.

La Maison Blanche dit qu’elle a déterminé que la Chine a un “programme montgolfière” pour la collecte de renseignements.

Les États-Unis avaient suivi le ballon alors qu’il décollait de l’île de Hainan, dans le sud de la Chine, fin janvier, a rapporté le New York Times.

Pendant ce temps, un ballon de surveillance chinois présumé à haute altitude a volé près de sites militaires américains sensibles au Moyen-Orient l’année dernière, mais il était suffisamment loin au large pour qu’il ne soit pas considéré comme une menace, a indiqué le journal.

"Il n'y a aucune indication d'extraterrestres"



Le gouvernement japonais aurait conclu qu’un objet qui a survolé ses eaux près de la région sud-ouest de Kyushu en janvier 2022 était probablement un ballon espion chinois.

Les États-Unis n’ont pas encore récupéré de débris des trois derniers objets abattus, dont l’un est tombé au large des côtes de l’Alaska dans la glace et la neige.

Un objet a été abattu au-dessus du territoire du Yukon au Canada.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que les quatre objets aériens étaient en quelque sorte connectés, sans donner plus de détails.

Il a déclaré: “De toute évidence, il y a une sorte de schéma là-dedans, le fait que nous le voyions de manière significative au cours de la semaine dernière est une cause d’intérêt et d’attention particulière.

La Chine a déclaré que des ballons américains à haute altitude avaient survolé son espace aérien plus de 10 fois au cours de la dernière année – une affirmation que Washington rejette.

Les États-Unis démentent avoir fait voler des ballons au-dessus de la Chine



Ce que nous savons jusqu’à présent sur les objets volants :

• Le 4 février, le premier objet, décrit par les responsables américains comme un ballon « espion » chinois présumé, a été abattu au large des côtes de la Caroline ;

• Le 10 février, un deuxième objet, décrit comme étant « à peu près de la taille d’une petite voiture » a été repéré par le NORAD près de l’Alaska et abattu ;

• Juste un jour plus tard, le 11 février, un troisième objet, à nouveau non identifié, a été suivi entrant dans l’espace aérien américain au-dessus de l’Alaska avant de dériver au-dessus du Canada et a été abattu ;

• Dimanche, des responsables américains ont confirmé qu’un autre objet non identifié avait été abattu par des avions de chasse au-dessus du lac Huron, à la frontière canado-américaine près du Michigan ;

• Un avion à réaction F-16 américain a tiré un missile à environ 20 000 pieds sur le dernier objet alors que l’on craignait que son altitude et sa trajectoire de vol ne mettent en danger les avions civils ;

• Un haut responsable américain, s’exprimant de manière anonyme, a décrit le dernier objet comme ayant “une structure octogonale avec des cordes suspendues mais aucune charge utile discernable” ;

• La semaine dernière, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré que des équipes recherchaient l’objet abattu au-dessus de son pays.