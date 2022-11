Les États-Unis recrutent l’équipe du club du Qatar pour une préparation difficile à la Coupe du monde

AL-RAYYAN, Qatar – Quatre jours avant son match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Pays de Galles, l’équipe nationale masculine des États-Unis a programmé une séance d’entraînement à huis clos avec l’équipe de la Qatari Stars League Al-Gharafa SC.

Les détails sur la structure de la séance d’entraînement n’étaient pas disponibles – seulement qu’elle n’était pas considérée comme une mêlée – mais la nécessité d’impliquer une équipe extérieure dans la préparation reflète les défis liés au début du tournoi en novembre.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Coupe du monde 2022 : toutes les listes d’effectifs confirmées pour le Qatar

Avec seulement environ une semaine ensemble avant le premier match, l’entraîneur Gregg Berhalter a choisi de ne pas aligner un match amical plus formel, comme l’ont fait d’autres équipes qui commencent plus profondément dans le tournoi.

Al-Gharafa occupe la quatrième place de la ligue nationale à 12 équipes du Qatar et son domicile, le stade Thani bin Jassim, servira de site d’entraînement aux États-Unis pendant toute la durée du tournoi.

Pour DeAndre Yedlin, le seul vestige de la dernière apparition de l’équipe en Coupe du monde en 2014, le processus a été différent de celui qui a précédé le Brésil. Avant cette Coupe du monde, l’équipe s’est entraînée ensemble pendant environ un mois aux États-Unis et a disputé trois matches amicaux avant de partir pour le tournoi.

Yedlin a été parsemé de questions de ses coéquipiers sur la façon dont le Qatar se compare à ce qu’il a vécu il y a huit ans.

“La réponse que j’ai donnée est que vous jouez vraiment tous les matchs dans une seule ville”, a déclaré Yedlin.

“Au Brésil, vous volez trois ou quatre heures, donc vous ne pouvez pas vraiment avoir de base. Nous avions un hôtel de base, mais cela ne ressemblait pas à une base. Alors qu’ici, la première chose que Gregg nous a dite était” Déballez vos affaires, rangez vos livres dans la bibliothèque, rangez vos vêtements dans des tiroirs, installez-vous confortablement. Psychologiquement, cela a un grand effet positif sur les gens.”

DeAndre Yedlin apporte une expérience indispensable à une jeune équipe de l’USMNT à la Coupe du monde. Aitor Alcade/Getty Images

Selon le milieu de terrain Tyler Adams, le milieu de terrain Tyler Adams a été précieux pour avoir Yedlin sur qui s’appuyer pour l’expérience de la Coupe du monde.

“Le point de vue de DeAndre et le rôle qu’il joue au sein de son équipe, c’est une personne tellement importante à avoir autour”, a déclaré Adams.

“Évidemment, chaque fois qu’il a eu l’occasion de jouer, il a toujours fait de bonnes performances, mais la façon dont il s’entraîne chaque jour apporte la mentalité. C’est un professionnel incroyable. Donc, pour nous, nous nous appuyons sur lui pour obtenir des conseils et des réponses à venir. dans une toute nouvelle expérience pour 25 gars sur la liste.”

Bien que Yedlin ait l’expérience, c’est Adams qui est devenu le leader vocal de l’équipe et quelqu’un qui portera probablement le brassard de capitaine à un moment donné du tournoi.

Berhalter a fait tourner les capitaines tout au long de son mandat, et on ne sait pas si cela restera le cas au Qatar. Adams a déclaré que Berhalter n’avait pas informé l’équipe de la manière dont ces responsabilités seraient gérées.

“Nous menons tous de différentes manières”, a déclaré Adams. “Bien sûr, je l’ai porté parfois et je me sens très à l’aise de le porter, mais j’ai aussi une confiance totale en mes coéquipiers.”

Christian Pulisic et Walker Zimmerman sont deux autres joueurs susceptibles de devenir capitaine, tous deux l’ayant fait lors des qualifications.

Bien qu’il soit peu probable que cela se produise, si Zimmerman devait porter le brassard contre le Pays de Galles, cela constituerait un moment unique pour la Major League Soccer, qui pourrait revendiquer les deux capitaines dans le match. Gareth Bale de LAFC est le capitaine de longue date du Pays de Galles.

Le déménagement estival de l’ancienne star du Real Madrid à Los Angeles a permis de mieux faire connaître la ligue dans son pays d’origine, selon l’attaquant gallois Mark Harris.

“Je pense qu’au cours des dernières années, la perception de [MLS] a augmenté, surtout maintenant que Gareth est là-bas”, a déclaré Harris. “De toute évidence, il y aura beaucoup plus d’yeux parce que beaucoup plus de Gallois veulent regarder des matchs et voir comment va Gareth. … Il n’a pas trop mal fait, je suppose.”

Harris et son coéquipier Ethan Ampadu, un ancien coéquipier d’Adams au RB Leipzig, ont fait l’éloge des États-Unis jeudi.

“Ils ont de très bons joueurs individuels”, a déclaré Harris. “De toute évidence, j’ai obtenu Pulisic. De toute évidence, un grand joueur. Peut exciter n’importe qui à tout moment. De grands joueurs, une grande équipe et j’ai hâte de jouer.”