Les responsables de la santé américains ont recommandé de suspendre l’utilisation du vaccin contre le coronavirus Johnson & Johnson par « abondance de prudence » après avoir signalé que six personnes ont développé des caillots sanguins après la vaccination.

Les États-Unis ont administré plus de 6,8 millions de doses du vaccin, mais enquêtent sur les six rapports américains faisant état d’un « type rare et grave de caillot sanguin chez des personnes après avoir reçu le vaccin », la Food and Drug Administration du pays, qui réglemente les médicaments, dit dans un communiqué.

« À l’heure actuelle, ces événements indésirables semblent extrêmement rares », ont-ils ajouté dans un tweet.

Cela vient après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré qu’elle examinait les rapports de caillots sanguins après la vaccination avec le vaccin Johnson & Johnson. À l’époque, ils ont déclaré qu’il y avait eu quatre cas signalés de caillots, dont un mortel.

Le jab Johnson & Johnson est approuvé pour une utilisation dans l’Union européenne mais n’a pas encore été déployé dans le bloc.

Il utilise une technologie similaire au vaccin AstraZeneca qui avait également été suspendu dans plusieurs pays européens à la suite de caillots sanguins rares mais graves signalés.

Plusieurs pays européens ont recommandé que les jeunes adultes reçoivent un vaccin différent après que l’EMA ait déclaré plus tôt dans le mois qu’il y avait un « lien possible » entre les caillots sanguins et le vaccin AstraZeneca.

Le vaccin à dose unique Johnson & Johnson est un élément essentiel de la campagne de vaccination aux États-Unis, de nombreux États ayant déjà ouvert des rendez-vous pour les vaccins aux jeunes adultes de plus de 16 ans.